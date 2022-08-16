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【港元定存】渣打1年港元定存息2.8厘 冠絕發鈔行

15:54 2022/08/16

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大小港銀齊搶港元定存大額新錢。

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大小港銀續搶大額港元定期存款，新近加入戰團是渣打香港 （02888） ，剛推1年港元定存享2.8厘息，須200萬元新資金，適用於任何渠道。若是1萬元新錢，相同存期利息維持2.4厘，只限網上或手機銀行開立，要是分行開立須100萬元。

專家指，業界在挾持4厘包底息的銀債於下周二（8月23日）開賣前，爭相作攻防戰，尤其是搶吸高端客的大額新錢，為跨年資金提早備戰。

最近的主戰場是大戶市場，大小行提高最低入場費漸變新常態，除了渣打外，南商也勁加1年港元定存息0.18厘，新息率至2.68厘，但門檻亦從100萬元，驟增4倍，至500萬元新錢，這是近期第5間業界大幅上調起存額。

多間銀行優惠存息 瞄準「百萬大戶」

由工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股的虛擬銀行富融（Fusion Bank），上周驟加1年港元定存息0.7厘至2.7厘，入場費卻從1元提升至50萬元。富邦更「加辣」，自下半年以來首度降息，上周一（8日）減1年期港元定存息0.1厘至險守3厘，卻把起始金額由50萬元，倍升至100萬元。

與此同時，建行亞洲於上周更把高息定存進場銀碼由300萬元勁加至800萬元。幸而罕有連續兩周搶存的美資大行，花旗於昨天（15日）齊加港元定存半年及1年期年息0.19厘，新息率分別報2.5厘及2.71厘，兩計劃不設最低存款額。

此外，單以發鈔行的港元定存息率比併，目前1年期渣打以2.8厘冠絕發鈔行，抛離中銀香港 （02388） 的2.2厘及滙豐（HSBC）的2.1厘。半年期年息方面，中銀及滙豐同為1.7厘，高於渣打的1.3厘。3個月期年息，中銀以1.2厘居首，滙豐為1厘，渣打僅0.7厘。

港元定存高息王6厘 速賺5700元利息【下一頁

計及中小行的港元定存息率，目前3個月的高息榜，花旗昨驟加0.3厘年息至2.78厘，續雄霸榜首，抛離富邦及建行亞洲的2.4厘，工銀亞洲以2.25厘力守3甲；半年期年息方面，富邦以2.8厘奪冠，工銀亞洲則以2.65厘，險勝建行亞洲的2.6厘；1年期息率續以華僑永亨的3.18厘稱王，1個月年息是滙豐（HSBC）的5厘奪冠，但須參加指定的股票獎勵計劃等附帶條件。論及冠絕全城的港元定存年息是集友7天年息享6厘。

檢視本周首兩天，暫有4行調動港元定存息，包括交銀香港於今天（16日）調低3個月年息0.1厘至2.1厘，半年年息微削0.05厘至2.15厘。昨天花旗、小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）全面加息，當中最高息是1年期，提高0.3厘至2.2厘。平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）上調3個月及4個月期年息，新息率跟半年期一樣，劃一報2.2厘。

展望後市，雖然外電指，高盛料聯儲局於9月22日議息只加半厘，但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局的加息步伐將會比市場預期更加鷹派。即使該行剛把美國今年底的CPI預測由7.3%下調至6.9%，但繼續預期核心通脹會促使儲局在9月再加息75點子，政策利率在年底時達到4厘至4.25厘區間，並且可能在2023年初進一步上升。

廖嘉豪又維持今年香港經濟增長0.5%的預測，而今年CPI料升1.7%，明年料升3%。

港元1個月拆息10連升，今天突破1.87厘，市料主要受新股集資王中國中免 （新上市編號：01880） 在月結前扯緊頭寸，這內地免稅店一哥最多集約170億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 建行亞洲 富融銀行 虛擬銀行 銀色債券 花旗銀行 南洋商業銀行 渣打集團（02888） 港元定期存款

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