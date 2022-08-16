【帶你睇盤】啟德1號極高層東南一房　叫價820萬　呎售21809元

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啟德新發展區配套愈來愈好，吸引愈來愈多年輕中產到區內置業。今次利嘉閣推介的樓盤為啟德1號I期，屋苑最大賣點是鄰近啟德港鐵站，以及即將落成的多用途商業項目AIRSIDE。
放盤單位為啟德1號I期2座極高層H室，實用面積376平方呎，一房間隔，現叫價820萬元，實用呎價約21,809元，比同區新盤平。
放盤單位相
|放盤單位
|啟德1號 I期 2座極高層H室（物業編號：BE51492793）
|實用面積
|376平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|820萬元
|賣點
|開揚，高層，東南
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢