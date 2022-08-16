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【帶你睇盤】啟德1號極高層東南一房　叫價820萬　呎售21809元

股樓投資 16:01 2022/08/16

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啟德新發展區配套愈來愈好，吸引愈來愈多年輕中產到區內置業。今次利嘉閣推介的樓盤為啟德1號I期，屋苑最大賣點是鄰近啟德港鐵站，以及即將落成的多用途商業項目AIRSIDE。

放盤單位為啟德1號I期2座極高層H室，實用面積376平方呎，一房間隔，現叫價820萬元，實用呎價約21,809元，比同區新盤平。

放盤單位相

    點擊圖片放大
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    +6
放盤單位 啟德1號 I期 2座極高層H室（物業編號：BE51492793） 
實用面積 376平方呎
間隔 一房
叫價 820萬元
賣點 開揚，高層，東南

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3bXQ4pG

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

啟德1號 私人屋苑 利嘉閣 啟德1號I

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