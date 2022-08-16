【用戶隱私】Meta於第三方網站植入程式碼　追蹤用戶使用行為

科企利用各種追蹤工具來蒐集用戶使用習慣及喜好，已經是不爭的事實，儘管部分科企向其用戶提供是否願意被第三方追蹤的隱私權選擇，但用戶仍難逃追蹤。

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有研究人員揭露，Meta透過在第三方網站植入程式碼，將用戶帶到由Meta控制的「應用程式內瀏覽器」中的網頁。

應用程式開發工具 Fastlane創辦人Felix Krause發文指，Meta一直在 iOS裝置上的Facebook和Instagram應用程式中，增加了多達18行程式碼，疑似是用於追蹤用戶行為。用戶在點擊鏈接後，會被帶到由Facebook或Instagram的應用程序內瀏覽器開啟的網頁，而不是進入到如Safari或FireFox等用戶選擇的網絡瀏覽器之中。

追蹤所有點擊、資料輸入行為

Krause補充，當用戶進入每個使用Meta應用程式內瀏覽器開啟的網頁，Meta便會開始監控所有用戶的互動行為，包括擊鍵、點擊鏈結、文字選取、屏幕截圖，甚至任何涉及密碼、地址及信用卡號等資料輸入。

若用戶的Meta應用程式未有該程式碼，Meta則會調用跟踪工具Meta Pixel，允許該企在網絡上追蹤用戶並根據他們的瀏覽提供有針對性的廣告。

對此，Meta於聲明中回應，相關程式碼植入機制會根據用戶是否允許應用程式追蹤其偏好而定。程式碼一開始只用於匯總資料，及後才會用於提供針對性廣告，或對選擇不同意追蹤的用進行評估之用。經由應用程式內瀏覽器所進行的購買，該企亦會尋求用戶同意，才保存用於自動填寫的支付資料。

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責任編輯：殷凱怡

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