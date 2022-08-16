▲ 【證監會季報】證監會次季盈轉虧蝕9481萬元、審閱IPO申請大減逾四成 港股日均成交額按季減少15%

證監會公布，第二季盈轉虧，淨虧損9481萬元，投資損失7792.2萬元。期內審閱了69宗新上市申請，按年大減42.5%，包括6宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請，2家海外上市公司在主板作雙重主要上市。收購及股份回購交易方面，證監會上季審閱了79宗申請，按年減少28.2%，但按季增加19.7%。

證監會季內收到1,517宗牌照申請

證監會上季錄得3.99億元的收入，較上季減少18%，按年減少35%。本港證券市場的每日平均成交額1,270億元，按季減少15%。上季開支按季減少4%至4.94億元，按年則增加6%。

證監會季內收到1,517宗牌照申請（包括43宗機構申請），按年減少2.9%，但較上季增加17%。截至6月底，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,533，其中持牌機構的數目為3,261家。期內證監會對持牌機構進行了60次現場視察，以查核它們遵守監管規定的情況。

產品認可及註冊方面，證監會上季認可了在香港公開發售的35隻單位信託及互惠基金（包括17隻在香港註冊成立的基金）及47項非上市結構性投資產品，並為16家新的開放式基金型公司進行註冊。

截至2021年底，香港資產及財富管理業務的管理資產按年上升2%至355,460億元，年內的淨資金流入達到21,520億元，較2020年增長6%。

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編輯：陳韻妍