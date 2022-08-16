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【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　

科技 15:35 2022/08/16

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iPhone在二手市場有價有市，許多不法之徒會將偷竊得來的iPhone轉售或者將零件拆除變賣。早前，有蘋果（Apple）軟件工程師於TikTok發布影片，教人如何應對iPhone被盜，以避免個人私隱遭洩露，卻反遭蘋果解僱。

【iPhone廣告】增加收入來源　彭博社：蘋果擬置入廣告至iPhone及iPad

由於生物解鎖技術於手機中廣泛應用，令竊賊無法輕易解鎖手機，亦令二手手機在轉售時價格大跌。有竊賊會在竊取手機後，要求手機主人從設備中刪除Apple ID，並以洩露其個人信息作威脅。

對此，蘋果硬件工程師Paris Campbell於TikTok發布影片解釋，用戶的數據是安全的，竊賊無法訪問，故在個人私隱遭洩露方面，竊賊構成的威脅很小。若用戶真的刪除Apple ID，反而會令設備成為「無主之物」。比起手機鎖定時，竊賊需將手機分拆成零件，無Apple ID的手機更易被轉售，且利潤更高。

要求刪除影片不果　蘋果以解僱威脅

影片隨即在網上瘋傳，更在24小時內獲得500萬次觀看，讓Campbell一夜成名。同時，卻惹來蘋果的不滿。

Campbell接受外媒《The Verge》時指，上周五（12日）接到一名公司經理的來電，要求她刪除該影片，否則將會受到「直至並包括解僱」的紀律處分。其後，她再發布一段名為「親愛的蘋果（dear Apple）」的影片，正式表明自己是蘋果員工，並表示正等待公司回應她是否會被解僱一事。

根據蘋果的社交媒體政策，員工不可發布有關客戶、同事或機密資料的訊息，但未明確禁止員工不能發布與是次影片內容相關的技術資訊。Campbell亦指，蘋果未有禁止員工對外公開表明自己是蘋果員工，認為是次遭公司以解僱作威脅，只是因她的舉動讓蘋果難堪。惟目前，蘋果仍未有對事件作出任何回應。

【醫療科技】研究：Apple Watch心電圖功能　可檢測心臟病發症狀

【網絡安全】蘋果App Store暗藏惡意軟件　Mac成主要攻擊目標（附名單）

責任編輯：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

 

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