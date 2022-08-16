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【分析｜電動車】瑞銀：理想One或與L9互為競爭　削今年兩成出貨量

股市 15:55 2022/08/16

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【 電動車】瑞銀：理想One或與L9互為競爭　削今年兩成出貨量

電動車製造商理想 （02015） 昨公布中期業績，瑞銀認為理想次季表現符預期，不過，第三季度車輛目標交付量為2.7至2.9萬輛較預期為差，認為理想One或與L9自相殘殺，故削弱今年兩成出貨量。

理想汽車現跌2%，報122.1元。

理想汽車上季淨虧損擴至逾6億人幣、料第三季交付量按年升7.5%至15.5%【下一頁

瑞銀表示，次季毛利率按季跌1.3個百分點至21.2%，主要因為電池成本上漲未能被汽車加價所完全抵銷，同時銷量又按季下跌10%所致。

該行又指，理想第三季度車輛目標交付量較預期為差，認為理想One或與L9自相殘殺。當理想ONE自8月14日起提供7000元人民幣折扣後，管理層將加快推出另一新車L8系列，以取代理想ONE的位置。而在此產品周期交替之中，料對第三季銷量造成負面影響，但L8可補充30萬至40萬元人民幣中價車的位置。展望明年，公司的純電動車產品線持續更新，並有機會推出配備快速充電的橋車。

瑞銀表示，在新車款交替的過程之中，變相令其自相殘殺，故削弱今年兩成出貨量，明年亦料稍錄跌幅。而今年全年料仍為虧損，但第四季料可錄得盈利。然而，由於理想汽車維持高端電動車定位及健康現金水平，仍為該行的汽車股首選，為「買入」評級，目標價由60美元降至58美元。

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編輯：姚卓然

 

理想汽車—W（02015） 港股 大行報告 電動車 汽車 瑞銀

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