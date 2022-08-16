【ET講股通】孫運喜：疑雲陣陣（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

隔晚美股再升，恒指今早跟隨高開66點，開報20107點，惟午後回軟，恒指尾市失2關暫報19796點，跌244點或1.2%。恒生科技指數亦跌2.44%，暫報4203點。市傳內地國有增信機構提供全額擔保，刺激內房股造好，東方海外 （00316） 反彈逾3%、碧桂園 （02007） 抽升逾9%、龍湖 （00960） 揚逾11%。騰訊 （00700） 擬悉售美團 （03690） ，分別跌1%及9%。港股疑雲陣陣，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？**

責任編輯：霍耀堂

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港股高開低收，恒指全日跌210點，收報19830點，大市成交增至近987億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，市傳騰訊 （00700） 有計劃減持，美團 （03690） 急挫9.1%；從美國退市央企繼續受壓，中石油 （00857） 跌2.4%。市傳內地計劃向內房「放水」，內房、物管股回勇，中海外 （00688） 升3.6%，碧桂園服務 （06098） 大升15%。

大形勢疑雲陣陣。一、外圍方面，美國經濟數據續令市場人士憂慮，紐約聯儲銀行製造業指數由正11大跌至負31.3，樓市NAHB指數亦遜預期。二、「末日博士」魯賓尼表示，美國當前只有兩條路，要不硬着陸，要不通脹失控。周四凌晨儲局公布議息紀錄，料對下月加息幅度有一定指引。三、美團大跌破位，主因市傳騰訊將於未來一年沽清持股。事實上，比亞迪早前亦傳出「股神」巴菲特有意減持，騰訊、阿里巴巴 （09988） 則更是持續被大股東減持。

恒指保歷加通道下行，後市進一步下試低位支持的機會較大，重要支持為19200點。

潛力股可留意嘉里物流 （00636） ，股價升6.9%至16.64元，突破小雙底頸綫及多條平均綫，另有瑞銀上調評級。可待回試後抽於16元水平買入，以15元止蝕，目標看18.5元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中國石墨、太古B、科濟藥業、。立即觀看】

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