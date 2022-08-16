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俄羅斯展示未來太空站模型 2024年後退出國際太空站

環球社會熱點 16:01 2022/08/16

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俄烏戰爭導致俄羅斯與西方關係惡化，俄羅斯官員指俄羅斯將於2024年之後退出國際太空站，並正努力開發自己的太空站。俄羅斯太空總署周一（15日）更展示未來太空站模型。

俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上月任命鮑里索夫（Yury Borisov）為俄羅斯太空總署（Roscosmos）署長。鮑里索夫早前已經宣布，俄羅斯會一直履行對國際太空站其他夥伴的義務，其後退出並自行建設太空站。

俄羅斯太空總署周一於首都莫斯科郊區一個軍工展覽上，展示一個名為Ross的未來太空站模型。

當局透露會分兩個階段建設太空站，首階段會安排一個設有4個艙的太空站運作，然後會再發射兩個艙及一個服務艙，完工後足以容納多達4名太空員和科技設備。

俄羅斯官媒指首階段計劃於2025至2026年啟動，最遲於2030年。第二階段計劃於2030至2035年啟動。

太空站屆時料不會有人長駐，料每年兩次派人到站。

【烏克蘭戰爭】烏核電廠周圍再遭炮擊 俄願助IAEA使團視察 【下一頁】

國際太空站於1998年啟動，多年來由美國及俄羅斯主導項目，與加拿大、日本及11個歐洲國家都有合作關係。

美國太空總署希望國際太空站能一直運作至2030年，指尚未收到俄羅斯官方確認會退出，俄方本應繼續與國際太空站合作至2028年。

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責任編輯：鄭錦玲

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