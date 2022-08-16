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【大行報告】大摩：舜宇管理層大削手機鏡頭付運指引　若實際付運優於預期或成正面催化劑

股市 15:07 2022/08/16

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【大行報告】大摩：舜宇管理層大削手機鏡頭付運指引　若實際付運優於預期或成正面催化劑

舜宇 （02382） 上半年業績為早前盈警範圍下限，摩根士丹利稱，舜宇管理層更新手機鏡頭指引，反映下半年交付量持續疲弱，未見有改善跡象，而且新指引下調幅度較該行及市場預期更大，若實際交付量優於預期，相信會成為正面催化劑。

大摩表示，舜宇毛利率在行業下行時仍表現理想，與集團在優化成本上有優勢有關，維持「增持」，目標價150元。

舜宇光學中期少賺49.5%至13.6億人幣　料消費需求持續低迷【下一頁】

瑞信指，舜宇上半年收入及純利按年下跌14%及50%，毛利率按年跌4.2個百分點至20.8%，較該行預期高0.8個百分點，但受累於銷售及行政開支上升，經營溢利跌52%，遜預期。

瑞信：舜宇毛利率跌幅較預期溫和

瑞信稱，舜宇光學電子產品收入跌19%，毛利率11.6%，較該行預期高2.6個百分點，平均售價及毛利率跌幅較該行預期溫和，相信與更佳成本控制有關。光學部件收入跌8%，毛利率35.5%，亦較該行預期高1個百分點。

舜宇汽車業務交付量增長疲弱，收入增7%，而擴增及虛擬實境（ARVR）產品收入升11%，遠低於全年增長50%的目標，而虛擬實境（VR）模組已開始量產。舜宇上半年資本開支13億元人民幣，全年指引為30億元人民幣。

相關文章：【AAPL】郭明錤：舜宇為iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商　舜宇早段升5%

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編輯：陳韻妍

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