【麥當勞】英國賣斷市澳洲重售　麥脆雞巨無霸將登陸美國

▲ 有網民爆料，指美國麥當勞將推出麥脆雞巨無霸。(麥當勞圖片)

麥當勞的招牌食品之一「巨無霸」自推出以來甚少變化，以牛肉漢堡為主，不過在部分地區也有新嘗試，推出改用雞肉的版本「麥脆雞巨無霸」，即將登陸美國。

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有統計指出，單是美國地區每秒就賣出17個麥當勞巨無霸，連經濟學人（The Economist ）也以它提出「巨無霸」指數，在快餐業中的地位比任何同業都看高一線。多年來比較少有衍生款式，但早在2017年於澳洲，就曾經推出過改用雞肉的「麥脆雞巨無霸」（Chicken Big Mac ），當地在今年1月再次發售，另在英國麥當勞亦有推出，但因供不應求於今年2月下架，至於美國地區則沒有推出。

有網民爆料，指美國麥當勞正在訓練員工製作麥脆雞巨無霸，並可以讓客人選擇不同雞塊，如脆辣雞或麥脆雞等，暫時未有發售時間。另一方面，麥當勞總裁兼首席運營官Chris Kempczinski亦在上個月的季度財務報告中，提示公司會為經典食品帶來新鮮感。

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責任編輯:王浩賢