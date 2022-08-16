  • 32°C
香港時間 : 2022816日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】黃埔天地DONKI本月17日開業 黃埔AEON STYLE推均一價反擊 最平30元任揀3件日本美食

理財智慧 16:41 2022/08/16

分享：

分享：

日本零售百貨DON DON DONKI，以及SEN SEN SUSHI鮮選壽司位於黃埔的分店，即將於明日（17日）早上10時正式開業，兩店門外的圍板在今日已拆封供傳媒預覽，不少黃埔街坊亦在店外駐足觀看。為迎戰DONKI開張，區內主要對手AEON STYLE亦不甘示弱，宣布推出黃埔限定的「夏祭」活動，由即日至9月4日，超過60件產品以優惠價發售；此外「均一價」再度回歸回饋顧客，最平30元「均一價」可任揀3件，亦有多款港人至愛的日本直送水果及海鮮，還有「夏祭」期間必搶的限定福袋。

【青姐話】升唔上又跌唔落   利淡盡出是利好？

今次夏日「夏祭」優惠只限AEON STYLE黃埔，涵蓋的貨品包括其中食品、日用品、煮食用品及衣物，部分貨品更以激筍「均一價」發售，以30元、50元、70元、100元、300元及500元可任選3件，絕對不可錯過。日本紀文炸粟米丸、白魚肉炸餅、淮山卷等等，人氣日本布丁品牌森永布丁（牛奶、低糖吉士及蜜瓜），今次30元就可擁有3件。而50元必搶3件貨品包括Topvalu意粉醬（原價17.9元）、Sunroll日本製可攜式便座墊紙（6片袋）（原價17.9元）及Nekomote浴鹽（原價24.9元）。

300元任選3件必搶的貨品包括卡通行動電源（原價168元一件）、MEYER 易潔單柄22cm煎鍋（原價199元）、獨家發售Kakao friend卡通攬枕（原價139元）及沙宣迷你直髮夾（原價198元）。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

「夏祭」期間更有多買多送優惠，由8月16日至8月30日（周三除外），只要於AEON STYLE 黃埔購物滿250元或以上（以AEON收銀機印即日折實單一發票計算），即賞20元現金券一張。每宗交易最多只送1張。而該現金券只要於AEON STYLE 黃埔購物滿200元或以上，即可作20元使用，每宗交易最多只用1張。

由8月16日起亦將推出精美限定福袋換購優惠，凡購物滿150元或以上（以AEON收銀機印單一發票計算），即可以50元換購限定福袋1個，福袋內附6件超值商品，包括食品、玩具及床品，福袋價值超過130元，售罄即止。

近日AEON STYLE 黃埔外特意打造了一個約4米高的「鳥居」打卡熱點，打完卡影相及Follow “AEON Stores Hong Kong” Facebook/Instagram，即可獲得Biore極防水防曬乳霜SPF50+ PA++++（10克）1支。數量有限，送完即止。

此外，消費之外還可以參加AEON會員限定「奪寶尋獎」遊戲，凡是AEON會員購物滿200元或以上（以AEON收銀機印單一發票計算）即可自動獲贈鑽石印花1個，集齊3個印花即可獲「曼秀雷敦戶外運動型防曬乳液SPF120 (50克)一支」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

靜岡富士山盛夏祭活動

黃埔天地今個暑假斥資約300萬元打造「靜岡富士山盛夏祭」及推出促銷活動。「靜岡富士山盛夏祭」活動獲日本靜岡縣官方授權，與JTB日本交通公社合作，舉辦香港首個以靜岡及富士山為主題的大型活動，精彩節目包括傳統舞蹈表演、手信市集、工作坊、打卡布置等，更有多間日本餐廳美食推廣及餐飲現金券回贈活動，聚焦吸引遊日愛好者及年輕家庭客群。

連串活動配合黃埔天地近月多間日本知名零售及餐飲品牌進駐，包括將於明日開業的日本零售百貨DON DON DONKI及SEN SEN SUSHI鮮選壽司，即將10月登陸AEON STYLE黃埔的全港首間「珈琲所コメダ珈琲店KOMEDA’s coffee」，月前開業的天婦羅丼飯「天丼Tenya」，以及經常大排長龍的日本迴轉壽司名店「Sushiro壽司郎」等，加上場內旗艦商戶AEON STYLE亦同期舉行日本夏祭推廣活動，令商場洋溢日本氛圍，激發本地暑假黃金檔期的消費潛力。

和記地產集團助理總經理 - 市場及拓展何麗明表示，政府剛派發新一輪消費券效應良好，連同商場正進行餐飲宣傳及現金券換領，將進一步刺激消費意慾。她透露是次暑假連串推廣活動斥資約300萬元，並預計人流及營業額按年增加兩成。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】二萬關口恐再插   戒急用忍為上策

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

https://www.facebook.com/imoneymagazine/

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 美食 著數優惠 電子消費券 靜岡 壽司郎 日本 Aeon 信貸（00900）

上一篇文章

【MIRROR演唱會】MakerVille宣布退票手續　若保留門票可兌換指定演出　最遲須於明年9月14日退票

下一篇文章

【異動股】 傳騰訊擬清倉美團持股 騰訊﹕不予置評 美團股價曾急瀉逾一成

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」
【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」
【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？
【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？
【消委會測試】口罩測試報告出爐 CASETiFY口罩含菌量超標6倍 一文看清5星口罩推薦
【消委會測試】口罩測試報告出爐 CASETiFY口罩含菌量超標6倍 一文看清5星口罩推薦
【樓市現象】藍籌屋苑蝕讓潮席捲全港 黃埔花園鳳凰樓層2房5年間冇升值過 低估價11%沽 業主蝕逾50萬元
【樓市現象】藍籌屋苑蝕讓潮席捲全港 黃埔花園鳳凰樓層2房5年間冇升值過 低估價11%沽 業主蝕逾50萬元
【新股IPO】中國中免1880下周一起招股 入場費約16717元
【新股IPO】中國中免1880下周一起招股 入場費約16717元
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款