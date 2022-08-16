【著數優惠】黃埔天地DONKI本月17日開業 黃埔AEON STYLE推均一價反擊 最平30元任揀3件日本美食

日本零售百貨DON DON DONKI，以及SEN SEN SUSHI鮮選壽司位於黃埔的分店，即將於明日（17日）早上10時正式開業，兩店門外的圍板在今日已拆封供傳媒預覽，不少黃埔街坊亦在店外駐足觀看。為迎戰DONKI開張，區內主要對手AEON STYLE亦不甘示弱，宣布推出黃埔限定的「夏祭」活動，由即日至9月4日，超過60件產品以優惠價發售；此外「均一價」再度回歸回饋顧客，最平30元「均一價」可任揀3件，亦有多款港人至愛的日本直送水果及海鮮，還有「夏祭」期間必搶的限定福袋。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

今次夏日「夏祭」優惠只限AEON STYLE黃埔，涵蓋的貨品包括其中食品、日用品、煮食用品及衣物，部分貨品更以激筍「均一價」發售，以30元、50元、70元、100元、300元及500元可任選3件，絕對不可錯過。日本紀文炸粟米丸、白魚肉炸餅、淮山卷等等，人氣日本布丁品牌森永布丁（牛奶、低糖吉士及蜜瓜），今次30元就可擁有3件。而50元必搶3件貨品包括Topvalu意粉醬（原價17.9元）、Sunroll日本製可攜式便座墊紙（6片袋）（原價17.9元）及Nekomote浴鹽（原價24.9元）。

300元任選3件必搶的貨品包括卡通行動電源（原價168元一件）、MEYER 易潔單柄22cm煎鍋（原價199元）、獨家發售Kakao friend卡通攬枕（原價139元）及沙宣迷你直髮夾（原價198元）。

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「夏祭」期間更有多買多送優惠，由8月16日至8月30日（周三除外），只要於AEON STYLE 黃埔購物滿250元或以上（以AEON收銀機印即日折實單一發票計算），即賞20元現金券一張。每宗交易最多只送1張。而該現金券只要於AEON STYLE 黃埔購物滿200元或以上，即可作20元使用，每宗交易最多只用1張。

由8月16日起亦將推出精美限定福袋換購優惠，凡購物滿150元或以上（以AEON收銀機印單一發票計算），即可以50元換購限定福袋1個，福袋內附6件超值商品，包括食品、玩具及床品，福袋價值超過130元，售罄即止。

近日AEON STYLE 黃埔外特意打造了一個約4米高的「鳥居」打卡熱點，打完卡影相及Follow “AEON Stores Hong Kong” Facebook/Instagram，即可獲得Biore極防水防曬乳霜SPF50+ PA++++（10克）1支。數量有限，送完即止。

此外，消費之外還可以參加AEON會員限定「奪寶尋獎」遊戲，凡是AEON會員購物滿200元或以上（以AEON收銀機印單一發票計算）即可自動獲贈鑽石印花1個，集齊3個印花即可獲「曼秀雷敦戶外運動型防曬乳液SPF120 (50克)一支」。

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靜岡富士山盛夏祭活動

黃埔天地今個暑假斥資約300萬元打造「靜岡富士山盛夏祭」及推出促銷活動。「靜岡富士山盛夏祭」活動獲日本靜岡縣官方授權，與JTB日本交通公社合作，舉辦香港首個以靜岡及富士山為主題的大型活動，精彩節目包括傳統舞蹈表演、手信市集、工作坊、打卡布置等，更有多間日本餐廳美食推廣及餐飲現金券回贈活動，聚焦吸引遊日愛好者及年輕家庭客群。

連串活動配合黃埔天地近月多間日本知名零售及餐飲品牌進駐，包括將於明日開業的日本零售百貨DON DON DONKI及SEN SEN SUSHI鮮選壽司，即將10月登陸AEON STYLE黃埔的全港首間「珈琲所コメダ珈琲店KOMEDA’s coffee」，月前開業的天婦羅丼飯「天丼Tenya」，以及經常大排長龍的日本迴轉壽司名店「Sushiro壽司郎」等，加上場內旗艦商戶AEON STYLE亦同期舉行日本夏祭推廣活動，令商場洋溢日本氛圍，激發本地暑假黃金檔期的消費潛力。

和記地產集團助理總經理 - 市場及拓展何麗明表示，政府剛派發新一輪消費券效應良好，連同商場正進行餐飲宣傳及現金券換領，將進一步刺激消費意慾。她透露是次暑假連串推廣活動斥資約300萬元，並預計人流及營業額按年增加兩成。

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【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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責任編輯：嚴浩文