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【內房解困】傳監管機構出手助發債 內房股全綫抽升 碧桂園龍湖旭輝榜上有名

股樓投資 15:27 2022/08/16

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內房股面對資金鏈難關，市場一直靜候中央政府出手助解圍，今日（16日）有外媒及內地媒體分別報道，指內地金融監管部門推出新措施，由國有增信機構「中債信用增進公司」對民營房企發債，開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」，消息刺激內房股今日全綫彈升。

根據《路透社》引述消息人士指出，內地監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，部份債券的發行有望在本月底中期業績發布截止日前完成。而盛傳納入目標的民企內房包括碧桂園（02007）、龍湖（00960）、旭輝（00884）、新城發展（01030）及遠洋（03377）等。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

截至中午3時，上述內房股升幅顯著，碧桂園最新報2.55元，升9.9%；碧桂園服務（06098）報15.72元，升13.6%；龍湖報24.5元，升10.6%；旭輝報2.06元，升10.7%；新城報2.82元，升7.6%；遠洋報1.23元，升0.8%。

延伸閱讀：瑞銀予港股中性評級  建議留意4大投資主題逾10隻股份【見下頁

    點擊圖片放大
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而內媒報道引述龍湖表示，監管計劃給予積極支持，目前正在溝通中。旭輝則回應指，正和監管保持暢通溝通，相信監管對示範性民營房企會有進一步支持，具體信息，請以公司公告為準。至於碧桂園等房企暫無回應。 

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記者：李兆明

 

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港股 債券 旭輝 碧桂園服務（06098） 新城發展（01030） 碧桂園（02007）

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