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【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價曾跌一成、快手陪跌（第二版）

股市 15:03 2022/08/16

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【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價曾跌一成、快手陪跌

路透引述4名消息人士指，騰訊 （00700） 正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團 （03690） 。消息傳出後，美團午後股價跌幅一度擴大至逾一成，低見162.2元。至下午3時，美團最新跌9%至165元，成交增至64億元，騰訊股價一度跌2%，最新跌1%，報296.6元。

騰訊回應內地傳媒查詢售股消息時稱，不予置評。

騰訊8.17公布次季業績 市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號，可見【下一頁】

騰訊去年分派京東成首例　美團持股價值逾1700億元

騰訊去年宣布以實物分派方式減持京東 （09618） ，外界早已關注騰訊會否陸續以類似方式減持其他成熟投資項目。最新考慮減持美團持股消息傳出後，其他騰訊投資的科技股表現同樣受累，快手 （01024） 最新跌約半成、嗶哩嗶哩 （09626） 跌3%。

騰訊目前持有約10.5億股美團B類股份，約相當於美團總發行股數約17%，最新市值仍逾1700億港元，為美團單一最大股東。騰訊最早於2014年投資美團當時主要對手「大眾點評」，並主導美團和大眾點評合併。

路透引述3名消息人士指，騰訊過去數月已接洽財務顧問，商議如何執行大規模出售美團股權。報道指，雖然騰訊尋求今年內減持美團，但確實時間取決於市況。

騰訊3月底上市公司股權權益約6060億元　單季大跌38%

中國當局2020年底起加強監管互聯網平台，並對阿里巴巴 （09988） 、美團開出大額反壟斷罰單，雖然騰訊至今未有因為涉嫌壟斷行為而遭大額處罰，但外界早關注騰訊、阿里巴巴多年投資的「科網企業王國」會否在監管浪潮中受壓而分拆。

據騰訊今年首季財報，計及被視為聯營公司和金融資產的上市公司，騰訊上市股權權益公允值總值6060億元（人民幣，下同），較去年底9828億元，單季縮水38%或3768億元。

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【騰訊派京東】一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表）

編輯：麥德銘

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618）

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【大行報告】大摩：舜宇管理層大削手機鏡頭付運指引　若實際付運優於預期或成正面催化劑

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美團（03690）股價急插逾7%拖低港股轉跌　傳騰訊（00700）出售美團持股
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