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【大戶持倉】高瓴上季增持阿里拼多多　清倉滴滴及理想汽車

股市 14:26 2022/08/16

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【大戶持倉】高瓴增持阿里拼多多　清倉滴滴及理想汽車

高瓴旗下投資於海外二級市場的基金管理公司HHLR Advisors在美國證交會（SEC）網站公布的文件顯示，第二季重新買入阿里巴巴 （09988） 和拼多多（美：PDD），分別買入189萬股和139萬股。高瓴去年第四季清倉阿里，並接着在今年首季清倉拼多多。

HHLR十大重倉股為百濟神州 （06160） （美：BGNE）、京東 （09618） 、Salesforce（美：CRM）、DoorDash（美：DASH）、Sea（美：SE）、唯品會（美：VIPS）、傳奇生物（美：LEGN）、阿里巴巴 （09988） （美：BABA）、貝殼 （02423） （美：BEKE）、大全新能源（美：DQ）。其中，中概股佔據7席，中概股合計持有市值近30億美元，市值佔比達到了64%。

至於高瓴清倉的有理想汽車 （02015） 和滴滴出行（美：DIDI）。此前，高瓴在第一季清倉蔚來汽車 （09866） 、小鵬汽車 （09868） ，並將理想汽車的倉位腰斬後，而在第二季繼續沽出理想汽車的剩餘持股。HHLR在美股市場持有64隻股票，總市值規模為47億美元，與上季度基本持平。

科技和新能源依舊是高瓴重倉方向。並繼續重倉持有Salesforce（美：CRM）、SEA（美：SE）、DoorDash（美：DASH）和Coupang（美：CPNG），並買入了亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）等科技公司。

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編輯：姚卓然

 

港股 貝殼－W（02423） A股 小鵬汽車－W（09868） DoorDash（美：DASH） 京東集團—SW（09618） Salesforce（美：CRM） 阿里巴巴－SW（09988） 沽出 拼多多（美：PDD）

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