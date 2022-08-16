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挪威大橋斷開6段 兩車司機死裡逃生

環球社會熱點 15:05 2022/08/16

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挪威內陸郡的一個小鎮發生驚人斷橋意外，幸好未釀成人命傷亡。大橋突然斷裂分成6段，前後各有一車輛被困。警方出動直昇機救援，並成功救出被困司機。當地政府機構表示，希望就事件展開獨立調查。

挪威海象吸引民眾打卡慘遭安樂死 政府憂威脅人類安全 【下一頁】

意外發生於當地時間周一（15日）早上，在內陸郡（Innlandet）的奧於厄爾（Øyer）市內，長近159米﹑闊近10米的木製Tretten大橋突然斷裂。大橋連接的高速公路需要緊急關閉，暫時未知何時重開。

現場照片可見，大橋共斷成6段，中間部分幾乎沒入河中，兩端各有車輛被困。其中一邊的私家車司機自行爬出車外安全逃生，另一邊載有砂石的貨車需要警方出動直昇機，才順利救出司機。

    點擊圖片放大
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【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加 【下一頁】

奧於厄爾市長Jon Halvor Midtmageli同日探訪斷橋現場，指Tretten大橋是相當較新落成的橋樑，看到大橋如此斷裂讓人感到不真實。附近居民表示，事發時聽到極大聲響，房屋在搖擺，當打開窗簾時已發現大橋倒塌。

挪威汽車部門指曾於2021年時檢查Tretten大橋安全，現時憂慮其他橋樑安全。當地在2016年時發生另一宗大橋斷裂事件，出事橋樑同為木製。事發後，挪威11座鄰近的大橋被暫時封閉，公共交通管理處希望就斷橋展開獨立調查。

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責任編輯：吳漢培

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