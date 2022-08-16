▲ 【大行報告】大摩調高科技股評級至「增持」 政策明朗度提高、估值仍接近歷史底部

摩根士丹利調低原材料行業比重，主要與基建活動增加推動需求增長的預期不如之前般強勁，及房地產市場持續下滑有關，但仍相信基建會是政府推動需求及穩定經濟的重點，惟短期正面刺激有限。

大摩稱，7月宏觀經濟數據顯示，內房活動疲弱，影響上游生產，同時原材料行業於次季面對毛利率壓力，鋼鐵行業毛利率呈負數，多區水泥價格亦因消化庫存而下降。該行估計，水泥價格疲弱情況會延續至8月，直至傳統旺季來臨，即8月底9月初，毛利率壓力才有望獲得紓緩。

鋰價在支持電動車政策下可持續上升

大摩繼續看好結構性主題，如綠色經濟、大眾消費變革等，亦看好鋰價在政府支持電動車政策下可持續上升。

此外，大摩亦將資訊科技（IT）行業評級，由「與市場同步」升至「增持」，主要與政策明朗度提高有關，而且中美地緣政治緊張關係升溫，亦凸顯科技自給自足的重要性。科技股雖然近日股價有反彈，但估值仍接近歷史底部，相對整體市場仍然吸引。

大摩相信，內地的放鬆政策周期，將利好A股走勢，重申A股跑贏離岸中資股的看法，而參照數據，過去每逢減息或降準，科技股表現均領前。

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編輯：陳韻妍