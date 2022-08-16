  • 33°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩調高科技股評級至「增持」　政策明朗度提高、估值仍接近歷史底部

股市 14:14 2022/08/16

分享：

分享：

【大行報告】大摩調高科技股評級至「增持」　政策明朗度提高、估值仍接近歷史底部

摩根士丹利調低原材料行業比重，主要與基建活動增加推動需求增長的預期不如之前般強勁，及房地產市場持續下滑有關，但仍相信基建會是政府推動需求及穩定經濟的重點，惟短期正面刺激有限。

大摩更新中港焦點股名單　剔走騰訊換入京東（附名單）【下一頁】

大摩稱，7月宏觀經濟數據顯示，內房活動疲弱，影響上游生產，同時原材料行業於次季面對毛利率壓力，鋼鐵行業毛利率呈負數，多區水泥價格亦因消化庫存而下降。該行估計，水泥價格疲弱情況會延續至8月，直至傳統旺季來臨，即8月底9月初，毛利率壓力才有望獲得紓緩。

鋰價在支持電動車政策下可持續上升

大摩繼續看好結構性主題，如綠色經濟、大眾消費變革等，亦看好鋰價在政府支持電動車政策下可持續上升。

此外，大摩亦將資訊科技（IT）行業評級，由「與市場同步」升至「增持」，主要與政策明朗度提高有關，而且中美地緣政治緊張關係升溫，亦凸顯科技自給自足的重要性。科技股雖然近日股價有反彈，但估值仍接近歷史底部，相對整體市場仍然吸引。

摩根資管許長泰：中資科網監管環境回穩、經濟反彈帶動需求升【下一頁】

大摩相信，內地的放鬆政策周期，將利好A股走勢，重申A股跑贏離岸中資股的看法，而參照數據，過去每逢減息或降準，科技股表現均領前。

相關文章：【大行分析】花旗料港銀淨息差下半年放緩擴闊、明年見頂　籲買滙豐與中銀香港

相關文章：【大行分析】霸菱方偉昌：監管政策放寬兼投資者情緒改善、續看好中資股　利用市場波動建倉

編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 中國市場 貨幣政策 降準 電動車 增持 地緣政治 減息 行業

上一篇文章

【內房危機】內地續出撐樓市政策　浙江湖州：鼓勵國企收購困難房企的滯銷房

下一篇文章

友邦1299趁反彈要鬆綁？兩大利淡因素你要知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【港股市況】阿里巴巴、美團跌2%　小米跌近4%　恒指跌逾百點、科指跌1%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴、美團跌2%　小米跌近4%　恒指跌逾百點、科指跌1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟微跌2點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟微跌2點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
【港股夜期+ADR】夜期收市升32點　京東網易高港2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升32點　京東網易高港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款