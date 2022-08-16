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特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書

環球社會熱點 14:00 2022/08/16

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美國聯邦調查局（FBI）搜查前總統特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的寓所，事件愈演愈烈。特朗普控訴FBI搜查期間沒收他的3本護照，是刻意打壓政敵。另外，美國司法部拒絕公開一份宣誓書，指文件涉及搜查海湖莊園理據等重要機密。

俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周一（15日）於其成立的社交平台Truth Social發文，聲稱FBI突擊搜查海湖莊園（Mar-a-Lago）期間，「偷走」（stole）自己3本護照。

據悉，特朗普的3本護照當中有一本已經過期。其餘兩本料為美國公民的普通藍色護照和外交護照。

FBI正調查特朗普有否違反《間諜法》，如特朗普的護照全部遭沒收，他將會被困於美國境内無法出境。

特朗普批評FBI上述做法是以該國前所未有的程度打壓政敵，更指情況有如第三世界。

另外，美媒及共和黨人尋求解封司法部向法院申請搜查令時的宣誓書。但司法部周一反對公開宣誓書，指文件涉及到證人敏感資訊及特定調查技術，憂慮現階段披露宣誓書或會阻礙證人未來合作。

【烏克蘭戰爭】烏核電廠周圍再遭炮擊 俄願助IAEA使團視察 【下一頁】

司法部上周曾同意解封搜查令和從海湖莊園搜出的物品清單，但與公開宣誓書是兩回事，更指調查關乎國家安全。

司法部指宣誓書將作為政府調查的藍圖，公開後將令調查方向等具體細節曝光，會對調查構成重大及無法彌補的損害。

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責任編輯：鄭錦玲

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