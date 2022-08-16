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英國勞動力短缺無人採收蔬果 料上半年浪費逾5.6億食物

環球社會熱點 14:30 2022/08/16

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英國民眾苦受生活成本危機所困，當地經濟亦有勞動力不足問題，各行業深受影響。英國全國農民聯盟數據指，當地缺乏勞工採摘農作物，估計英國今年上半年浪費多達6,000萬英鎊（5.67億港元）的水果及蔬菜。

英國希斯路機場日限10萬人離境 措施延長至10月底 【下一頁】

英國全國農民聯盟（National Farmers Union）對近200名農民進行調查，當中有4成受訪農民表示面對勞動力短缺問題，平均勞動力較原來所需少14%，當中有員工臨時請假或突然辭職，使情況更嚴重。

數據顯示，今年1月至6月造成價值約2,000萬英鎊（2.08億港元）蔬果損失。由於調查只反映3分1農民情況，估計整個農業界上半年損失逾6,000萬英鎊食物。

亦有56%受訪者指，受勞力短缺等原因影響，上半年農作物產量平均下跌近5分1，預料明年產量將進一步下跌4.4%。

英科學家成功改變腎臟血型 創器官移植醫學突破 【下一頁】

NFU副主席布拉德肖（Tom Bradshaw）稱，全國家庭因生活成本飆升難以維持生計，但同時有大量富營養、優質的食物被浪費，簡直是一種諷刺。布拉德肖更指，現時的極端炎熱及乾燥天氣對英國農作物收成形成更大挑戰。

自從英國脫歐後，歐洲工人來英工作意欲減少，加上烏克蘭禁止適齡男性離開國家，影響英國勞動力短缺填補，使酒店、物流及食品生產人手不足。

英國政府雖然今年提供逾3.8萬個季節性工作簽證，但數量遠不足以填補當地勞力。

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責任編輯：郭麗明

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