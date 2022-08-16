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【3D打印】印度研發3D打印眼角膜　成功移植於兔子身上

科技 13:27 2022/08/16

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隨3D打印技術不斷進步，科學家致力研發不同的3D打印墨水，以列印出不同的3D打印產品。近日，印度有研究團隊成功研發來自人類供體角膜（Donor corneal）組織的 3D 打印角膜，並將其移植於兔眼中。

【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎

據外媒《Gadgets Now》指，印度LV Prasad眼科研究所 （LVPEI）夥印度印度海得拉巴理工學院（IITH）和細胞與分子生物學中心（CCMB），利用從人眼中提取的脫細胞角膜組織基質和乾細胞，研製出一種生物識別水凝膠，用作 3D 打印角膜的背景材料。再用該墨水印製成分天然、不含合成成分，亦不含動物殘留物，可安全用於人類的3D打印眼角膜。

特製生物墨水　助眼受傷軍人睛免受感染

LVPEI首席研究人員Sayan Basu和 Vivken Singh表示，這項創新技術對於治療角膜瘢痕或圓錐角膜等疾病十分有用，亦是在光學和物理上都適用於移植的3D打印眼角膜。同時，用於製造這種 3D打印角膜的生物墨水，可以為受傷的軍人保護視力，防止其在戰爭期間或在沒有三級眼科醫療設施的偏遠地區時發生感染。

IITH生物醫學工程系副教授Falguni Pati補充，他們使用仿生方法為基質再生提供優化的微環境，同時保持生物打印角膜的曲率和厚度，以促進手術植入。

據悉，是次製造出的3D打印眼角膜已成功移植於兔子眼中，Falguni Pati表示，研究團隊對這次製造出的移植物所得到的正面成果充滿希望。

雖然是次製發的3D打印眼角膜並非全球首例，英國和韓國亦曾先後研製出3D打印眼角膜，但是次研發團隊全由印度臨床醫生和科學家組成，研發及製造過程亦是在印度，可謂是印度醫學界的一大突破。

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【3D打印】中國及新加坡大學合研3D打印蛋白質食品　取代動物蛋白質

責任編輯：殷凱怡

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