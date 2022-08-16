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【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升11日至1.87厘　貸款500萬、每月供款按年增逾16%

Hot Talk 13:22 2022/08/16

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【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升11日　貸款500萬、每月供款按年增逾16%

港元拆息連日上升，1個月HIBOR升至1.87厘，連升11個交易日，創2020年3月31日以來最高，為28個半月新高。以現時H按普遍為H+1.3厘計算，H按實際按息已連續15個交易日觸及2.5厘封頂水平。以貸款額500萬元、還款期為30年，實際息率為2.5厘計算，每月供款為19,756元；較一年前增加2,834元或16.7%。

渣打曾繼志：料年內再有銀行上調鎖息上限　P年底前勢上調【下一頁】

回顧上一次的加息周期，2017年12月份一個月HIBOR開始觸及封頂位，銀行於9個月後即2018年9月始加息0.125厘，當時聯儲局已加息5次，累積加幅1.25厘。是次加息周期聯儲局已加息4次，合共加息2.25厘，等同上一次美國加息周期的加息幅度。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港銀行體系結餘現時已迅速減少至約1,247億元水平，如一個月HIBOR維持1.8厘以上水平一段時間，香港息口及銀行資金成本壓力將驟增，屆時銀行加息壓力增加，或導致銀行最快於9月調升最優惠利率（P）的步伐，而由於資金成本不斷上升，為避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況，或再有其他銀行上調拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，為未來加P作準備。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

相關文章：【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？　8月會否加最優惠利率？

編輯：陳韻妍

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拆息 香港物業 按揭貸款 經絡按揭 H按 加息 美國聯儲局

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