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【美股焦點】HBO Max據報裁員約14%　減少與Discovery合併後的冗員

股市 13:21 2022/08/16

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HBO據報裁員約14%

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，美：WBD）據報裁減旗下串流平台HBO Max中約70人，佔HBO Max的14%人手，這是HBO Max母公司與Discovery合併後的最新一輪裁員行動，以縮減重疊的人手。

消息指，不會因為裁員而取消任何節目，此次裁員並不針對HBO Max的系列劇或電影。

據指，大被被裁的員工是HBO Max前內容長賴利（Kevin Reilly）所率領的團隊成員，由於賴利不適合華納兄弟Discovery的新結構，於2020年離職。

執行長薩斯拉夫（David Zaslav）正在合併HBO Max和Discovery+，並籌組新的串流服務，預定明年中在美國推出。

Discovery在4月完成430億美元收購華納媒體（WarnerMedia）的交易。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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編輯：袁諾曦

裁員 HBO Max HBO 美股

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