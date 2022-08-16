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【孫正義旗下】軟銀套現阿里巴巴持股之際　Elliott據報清倉軟銀、傳對孫正義失信心

股市 13:10 2022/08/16

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【孫正義旗下】軟銀套現阿里巴巴持股之際　Elliott據報清倉軟銀、傳對孫正義失信心

軟銀集團（Softbank Group，日：9984）近年投資表現大起大落，年內積極以場外工具套現阿里巴巴 （09988） 持股，彌補在其他領域投資失利。外電引述消息指，美資激進對沖基金Elliott 已幾乎清倉軟銀股份。報道指，Elliott一度投資軟銀近25億美元，但公司最新對軟銀創辦人孫正義失去信心。

報道指，在今年科技股股價大幅回吐前，Elliott已決定減持軟銀集團，認為孫正義無法收窄軟銀市值和投資持股價值的巨大差距，但報道未有提及Elliott 確實出售股份規模和時間。

Elliott 於2020年披露，投資約25億美元在軟銀股份，消息人士指，公司於去年已出售不少持股並獲得利潤。

軟銀上周公布業績，雖然上季虧損破紀錄達到淨虧損3.16萬億日 （約234億美元），但公司強調目前股價只及資產淨值約一半。

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編輯：麥德銘

港股 基金 Softbank 阿里巴巴 孫正義 對沖基金

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