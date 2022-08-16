  • 31°C
香港時間 : 2022816日 (二) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【平板電腦】IDC：中國平板電腦市場上季出貨量增長1.9%至729萬台　下半年行業須保持謹慎

股市 13:04 2022/08/16

分享：

分享：

IDC：中國平板電腦市場上季出貨量增長1.9%至729萬台　下半年行業須保持謹慎

據市場調查機構IDC報告指，中國平板電腦市場在今年第二季度的出貨量約為729萬台，按年增長1.9%。而全球平板電腦市場第二季度出貨量為4050萬台，按年增長0.3%，是連續三個季度錄得按年下降後，首次重見增長。不過，由於受消費大盤影響，IDC對平板電腦行業在2022年下半年須保持謹慎。

IDC中國在報告中指，由於今年第二季度內地疫情反彈，以及各地封控政策的嚴格執行，一定程度上推動中國消費者對平板電腦的需求，特別是學生群體在短期內出現的剛性購買需求得到釋放。

當中，在消費市場的第二季度總出貨量達673萬台，按年增長13%。此外，由於多個主流消費電子品牌加入平板電腦行業，第二季度中國平板電腦平均銷售單價按季下跌9.4%，並加速向四、五、六線市場普及。

而商用市場的出貨量僅得57萬台，按年下跌52%。IDC表示，上半年大量採購項目被推遲，下半年仍充滿未知數，預計商用市場仍需經歷一段沉寂期。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

相關文章：【平板電腦】IDC：全球平板電腦市場增幅稍有緩和　未來數月中國市場競爭加劇

【智能穿戴】IDC：首季全球可穿戴設備出貨量史上首次下滑　蘋果逆增6.6%蟬聯冠軍、小米插近24%

記者：梁安琪

 

銷售 中國市場 移動裝置 科技產品 疫情 中國

上一篇文章

【孫正義旗下】軟銀套現阿里巴巴持股之際　Elliott據報清倉軟銀、傳對孫正義失信心

下一篇文章

【香港經濟】基金公會：香港免檢疫通關才能與其他金融中心看齊　3+4檢疫充斥掣肘礙人才來港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期收市升32點　京東網易高港2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升32點　京東網易高港2%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【美股期貨】道指期貨回軟微跌2點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟微跌2點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款