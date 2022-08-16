【平板電腦】IDC：中國平板電腦市場上季出貨量增長1.9%至729萬台　下半年行業須保持謹慎

▲ IDC：中國平板電腦市場上季出貨量增長1.9%至729萬台 下半年行業須保持謹慎

據市場調查機構IDC報告指，中國平板電腦市場在今年第二季度的出貨量約為729萬台，按年增長1.9%。而全球平板電腦市場第二季度出貨量為4050萬台，按年增長0.3%，是連續三個季度錄得按年下降後，首次重見增長。不過，由於受消費大盤影響，IDC對平板電腦行業在2022年下半年須保持謹慎。

IDC中國在報告中指，由於今年第二季度內地疫情反彈，以及各地封控政策的嚴格執行，一定程度上推動中國消費者對平板電腦的需求，特別是學生群體在短期內出現的剛性購買需求得到釋放。

當中，在消費市場的第二季度總出貨量達673萬台，按年增長13%。此外，由於多個主流消費電子品牌加入平板電腦行業，第二季度中國平板電腦平均銷售單價按季下跌9.4%，並加速向四、五、六線市場普及。

而商用市場的出貨量僅得57萬台，按年下跌52%。IDC表示，上半年大量採購項目被推遲，下半年仍充滿未知數，預計商用市場仍需經歷一段沉寂期。

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記者：梁安琪