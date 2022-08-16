▲ 【香港經濟】基金公會：香港免檢疫通關才能與其他金融中心看齊 3+4檢疫充斥掣肘礙人才來港

香港投資基金公會7月向會員基金管理公司進行人才問卷調查，大部分基金公司均認為，香港與全球及內地重建聯通是重中之重，這樣才能解決人才短缺問題及恢復競爭力，而除盡快與世界各地通關之外，71%尋找新的增長動力亦至為重要，56%則指優化跨境計劃也是重點。基金公會行政總裁黃王慈明指，雖然政府已將酒店隔離政策，由7日改為3日酒店隔離及4日家居隔離，但無論是社區或基金界均希望了解政府全面取消隔離政策的計劃，因很多活動及會議均需多月安排及計劃，冀可盡快回復免檢疫隔離，重建香港的品牌。

基金公會主席鄒建雄補充，現時港府仍要求抵港人士在起飛時間前48小時內採樣進行的PCR核酸檢測陰性結果證明，但基於其他國家已不要求市民進行核酸檢測，故提供有關檢測的診所數目大減，令抵港人士搜尋檢測地點時感到困擾，而且「3+4」檢疫政策亦不能與其他國際金融中心看齊。

會員期望11月前會有更多放寬措施

鄒建雄指，會員期望11月前會有更多放寬措施，若可以全免檢疫隔望，可方便旅客及商務人士來港，11月本港將會舉行金融高峰會及7人欖球賽，不少基金公司均希望屆時能取消所有隔離政策。

黃王慈明表示，過去半年每次進行疫情相關調查時，基金公司回覆的活躍度普遍很高，反映問題相關受關注，業界希望可盡快恢復昔日的自由出入，而距離免檢疫隔離前需要考慮甚麼因素及達至那些標準，都是業界關心的地方，愈早知道政府未來路向，各行各業才能盡快進行計劃，因一旦公司將職位遷移至其他地區，香港就會失去有關職位。

她認為，防疫措施下香港未能充分發揮中介角色，不能聯結內地投資者與海外市場，而3+4的關卡增加了聘任人才的難度，令香港不能在跨境理財通等互聯互通措施下，發揮優勢。

招聘香港以外人才非常困難

調查顯示，97%基金公司認為，香港與各地通關是作為一個國際金融中心的基本條件，可重拾香港競爭力及提升香港對人才吸引力的關鍵，而同時與內地通關亦非常重要，82%會員視為最優先事項。

近七成的回覆基金管理公司表示，招聘非香港╱非內地人才（外籍人士）來港工作「極為困難」或「困難」，三分二指要吸引人才來港或留港出任全球及地區職位「極為困難」或「困難」。基金公會指，香港之所以能為全球／區域基金管理中心，主要由於有多元及來自不同背景、不同專長的人才，故上述調查結果令人擔憂。

近20%受訪公司甚至要提供辛勞津貼

調查亦指，35%的回覆基金公司將部分／全部區域／全球職位由香港轉至海外其他辦事處，13%的回覆公司減少在港員工數目，55%回覆公司表示，雖然沒有減少香港的員工數目，但正增加其他辦事處的員工數目。

58%回覆公司表示，允許常駐香港的員工在其他辦事處工作，32%更進一步允許部分員工（包括一些香港職位）長駐海外工作，而鑑於難吸引人才，近20%受訪公司甚至要提供辛勞津貼 （hardship allowance）來吸引海外人才或居住海外的港人來港工作。黃王慈明稱，香港作為一個國際金融中心，卻有公司需要提供辛勞津貼去吸引人才，反映人才吸引力大幅下降。

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編輯：陳韻妍