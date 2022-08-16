【網購體驗】報告：網店主動推銷有利銷售　84%消費者喜愛個性化營銷 

▲ 有30%消費者對不相關的搜索結果感到不滿，亦有28%受訪表示需滾動及瀏覽多頁搜索結果，才能找到他們想要的產品。（法新社）

個性化（Personalization）營銷是指線上零售商通過大數據分析，根據網購消費者的喜好、習慣提供針對性的產品推薦，從而轉化為銷售。搜尋引擎企業Elasticsearch發表報告指出，多達84%消費者喜愛個性化營銷，另有88%表示會繼續在提供個性化體驗的網店購物。

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Elasticsearch向1,000名美國成年消費者進行調查，以了解他們的網購習慣和感受。研究發現，多達92%消費者會在零售商的網店搜索商品並購物，並有48%受訪者指在網店購買會有更佳的價格折扣。

78%人搜索商品時遇障礙

不過，有78%消費者表示曾在網店搜索商品時遇到障礙，包括有27%人在比較不同產品時遇上困難。另外，一些網店必須用戶提供具體的產品名稱，才能搜索到相關產品資料，24%人為此經歷感到沮喪。

此外，有30%消費者對不相關的搜索結果感到不滿，亦有28%受訪表示需滾動及瀏覽多頁搜索結果，才能找到他們想要的產品。而且有多達70%消費者指出，需要多次搜索才能找到他們想要的東西。

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Elasticsearch認為，網店提供的個性化體驗對消費者很重要，如果他們無法輕易找到想買的產品，最終就會選擇放棄購買，而零售商也會因此失去收入和客戶，所以需重視搜索功能的設計。再者，網店也應主動推薦產品，因為有多達42%人表示，針對性的促銷和推薦通知，是影響他們購買決定的最大的因素。

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責任編輯：陳卓賢