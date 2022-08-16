俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸

俄羅斯一直被傳軍力不足，與烏克蘭戰爭中需要動用僱傭兵。俄國一名記者早前訪問被指是俄軍影子兵團的準軍事組織「瓦格納」總部，並拍下及發布多張照片。當中有一張有指曝光總部位置，烏軍聲稱利用照片鎖定地點成功轟炸。

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親俄政府記者斯雷達（Sergei Sreda）上周一（8日）在通訊軟件Telegram發布訪問瓦格納（Wagner mercenary）時的照片，其中一張照片內有一個盧甘斯克（Luhansk）地區的門牌，疑似透露瓦格納總部位置。

照片其後已刪除，但烏克蘭盧甘斯克地區首長Serhiy Haidai周一（15日）宣稱，烏軍利用斯雷達的照片，鎖定瓦格納總部所在，成功執行精準打擊並摧毀瓦格納總部，暫時未知造成的人命傷亡數目。

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另一名親俄記者Kotenok確認，瓦格納在盧甘斯克的其中一個據點遭到轟炸。Kotenok透露，可能是俗稱「海馬士」（HIMARS）的美國製高機動性多管火箭炮系統發動攻擊，未能確認是否有人死亡。

瓦格納雖是私人軍事公司，但一直被認為是俄羅斯影子兵團，參與符合俄國利益的軍事行動。據悉，瓦格納曾被派遣至克里米亞﹑叙利亞及馬里等地方作戰。西方情報認為，公司與普京（Vladimir Putin）關係密切的俄羅斯寡頭普里戈任（Yevgeny Prigozhin）有關。

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責任編輯：吳漢培