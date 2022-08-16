  • 31°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸

環球政治 12:41 2022/08/16

分享：

分享：

俄羅斯一直被傳軍力不足，與烏克蘭戰爭中需要動用僱傭兵。俄國一名記者早前訪問被指是俄軍影子兵團的準軍事組織「瓦格納」總部，並拍下及發布多張照片。當中有一張有指曝光總部位置，烏軍聲稱利用照片鎖定地點成功轟炸。

【烏克蘭戰爭】烏核電廠周圍再遭炮擊 俄願助IAEA使團視察 【下一頁】

親俄政府記者斯雷達（Sergei Sreda）上周一（8日）在通訊軟件Telegram發布訪問瓦格納（Wagner mercenary）時的照片，其中一張照片內有一個盧甘斯克（Luhansk）地區的門牌，疑似透露瓦格納總部位置。

照片其後已刪除，但烏克蘭盧甘斯克地區首長Serhiy Haidai周一（15日）宣稱，烏軍利用斯雷達的照片，鎖定瓦格納總部所在，成功執行精準打擊並摧毀瓦格納總部，暫時未知造成的人命傷亡數目。

【烏克蘭戰爭】俄高官傳接觸西方國家 望終結戰爭 【下一頁】

另一名親俄記者Kotenok確認，瓦格納在盧甘斯克的其中一個據點遭到轟炸。Kotenok透露，可能是俗稱「海馬士」（HIMARS）的美國製高機動性多管火箭炮系統發動攻擊，未能確認是否有人死亡。

瓦格納雖是私人軍事公司，但一直被認為是俄羅斯影子兵團，參與符合俄國利益的軍事行動。據悉，瓦格納曾被派遣至克里米亞﹑叙利亞及馬里等地方作戰。西方情報認為，公司與普京（Vladimir Putin）關係密切的俄羅斯寡頭普里戈任（Yevgeny Prigozhin）有關。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全
2022/08/15
普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全
俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客
2022/08/14
俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客
印度船隻運俄油至紐約 涉違反制裁引美方關注
2022/08/14
印度船隻運俄油至紐約 涉違反制裁引美方關注
【烏克蘭戰爭】烏批俄再襲核電廠附近地區釀多死 G7促俄軍撤走
2022/08/11
【烏克蘭戰爭】烏批俄再襲核電廠附近地區釀多死 G7促俄軍撤走
【烏克蘭戰爭】克里米亞俄軍基地傳爆炸 烏方否認涉事
2022/08/10
【烏克蘭戰爭】克里米亞俄軍基地傳爆炸 烏方否認涉事

你可能感興趣

普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全
10:40 2022/08/15
普京稱俄擴大與北韓雙邊合作 助保持東北亞安全
俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客
20:01 2022/08/14
俄女歐洲街頭披俄國旗 挑釁烏克蘭人獲封最乞人憎旅客
印度船隻運俄油至紐約 涉違反制裁引美方關注
18:30 2022/08/14
印度船隻運俄油至紐約 涉違反制裁引美方關注
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 記者 Telegram

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間13:00）

下一篇文章

【英國王室】哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

挪威海象吸引民眾打卡慘遭安樂死 政府憂威脅人類安全
挪威海象吸引民眾打卡慘遭安樂死 政府憂威脅人類安全
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月16日 時間13:00）
英國大學名校補招學位兩年減半 4萬學生恐失心儀學科
英國大學名校補招學位兩年減半 4萬學生恐失心儀學科
羅馬尼亞17歲小將破百米自由泳紀錄 鋼條身型成亮點
羅馬尼亞17歲小將破百米自由泳紀錄 鋼條身型成亮點
【烏克蘭戰爭】普京向盟友賣先進武器 烏核電廠再被炮擊（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京向盟友賣先進武器 烏核電廠再被炮擊（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄高官傳接觸西方國家 望終結戰爭
【烏克蘭戰爭】俄高官傳接觸西方國家 望終結戰爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款