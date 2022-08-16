▲ 【業績｜航運股】海豐國際半年多賺1.4倍、中期息飈逾倍至2.4元 午後一度倒升

海豐國際 （01308） 截至6月底止，上半年純利增加約140.4%至約11.7億美元，海豐國際擬派中期息每股2.4元，按年升140%。期內，海豐國際收入約為22.6億美元，按年增加約69.2%。

受累於最新運費指標回落，海豐國際半日跌0.2%，早市曾創一個月低，見23.35元。海豐國際派息繼續大增，午後股價稍轉強，一度倒升。至下午1時15分，海豐國際報24.1元，未有升跌。

上半年集團集裝箱航運物流業務收入按年升70.2%至22.5億美元，主因集裝箱航運量按年升8.1%至約161.1萬個標準箱，以及平均運費增加約60.8%至每個標準箱1239.1美元。

至於乾散貨及其他業務，收入則按年跌28.3%至約990萬美元，主因陸續出售乾散貨船舶導致經營天數減少所致。

海豐國際毛利率為53.3%，按年升11.5個百分點。

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編輯：袁諾曦