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【業績】中國建築興業上半年盈利升42%　中期息大增36%至4.1仙

股市 12:31 2022/08/16

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【業績】中國建築興業上半年盈利升42%　中期息大增36%至4.1仙

中國建築興業 （00830） 公布，上半年營業額38.06億元，按年增40.78%，溢利3.22億元，按年增長42.5%，每股基本盈利按年升42.2%至14.9仙；中期息每股派4.1仙，按年升36%。

期內，集團持續鞏固香港幕牆的龍頭地位，澳門市場中標銀河第四期幕牆合約， 預計成為全球建築幕牆最大合約額項目。同時，今年以來，集團在港澳市場獲得多項大型住宅和商業項目，包括香港啟德 6551、 啟德 6554、日出康城 12 期等大型幕牆工程。

由於香港及中國內地幕牆項目進展加快，上半年該分部的收入錄得增加至28.99億元，按年增加56.5%。經營溢利按年增加1.1倍至3.18 億元。

展望下半年，儘管香港經濟在第五波疫情遭遇重創，但預計通過疫情防控舉措，經濟將逐漸回穩上升，令建築需求進一步增加，同時預期粵港澳大灣區建設的發展將為港澳建築業帶來發展機遇。此外，集團加強香港和北美設計團隊建設的同時，擴大中國內地設計團隊規模，不斷聘請專業人才，滿足項目高峰期對專業人才的需求。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

 

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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編輯：姚卓然

港股 啟德 康城 THE LOHAS 大灣區 中國建築興業（00830）

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