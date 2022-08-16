【醫療科技】研究：Apple Watch心電圖功能　可檢測心臟病發症狀

▲ 最新研究表示， Apple Watch可以在出現心臟病發症狀時，提供可靠的風險評估分析，並向用戶發出明確訊號以尋求緊急醫療救助，減少治療延誤。（Apple）

智能手錶是主流的佩戴式健康監測工具，近年的Apple Watch更加入了心電圖（ECG）功能。有醫學研究人員指出，Apple Watch 能幫助診斷與心肌梗塞相關的症狀，並認為最終可成為該症狀的自檢工具。

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心肌梗塞是常見的心臟病發症狀，當流向心肌的血液受阻，使部分心肌無法獲得足夠氧氣時，心肌梗塞就會發生。有資料顯示，逾半數心肌梗塞患者在症狀出現後的一小時內於急症室死亡。因此當發現心肌梗塞症狀，需立刻作出相應治療，這能有效減低性命風險。

《德克薩斯心臟研究所雜誌》（Texas Heart Institute Journal）的最新研究表示， Apple Watch可以在出現心臟病發症狀時，提供可靠的風險評估分析，並向用戶發出明確訊號以尋求緊急醫療救助，減少治療延誤。

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有別於傳統的12導聯心電圖確認心肌梗塞，Apple Watch的ECG功能是透過手錶的正電極和負電極來記錄單導聯心電圖，而現時Apple Watch Series 4、5、6 及7都擁有該功能。

研究人員指出，雖然Apple Watch不能取代醫院級別的醫療設備，但也能夠準確檢測心臟病發作時的ST段變化，因此認為Apple Watch在未來可成為日常的心臟病發自檢工具。

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責任編輯：陳卓賢