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【會計監管】財匯局與香港會計師公會簽修訂協議聲明　為10月權力交接鋪路

宏觀解讀 12:13 2022/08/16

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【會計監管】財匯局與香港會計師公會簽修訂協議聲明　為10月權力交接鋪路

財務匯報局將於今年10月接手香港會計師公會多項職能，並將改名會計及財務匯報局（會財局）。財匯局今日與會計師公會簽署《修訂監督安排協議聲明》，確立會財局會監督公會履行考試、資格互認等6大法定職能。

聲明所提及的6大職能包括：

  • 一. 藉舉辦考試以確定某些人士是否合資格註冊成為會計師；
  • 二. 處理關乎會計師註冊的事宜；
  • 三. 安排會計師資格的相互或交互認可；
  • 四. 就會計師的持續專業進修設定要求；
  • 五. 發出或指明會計師的專業道德標準，會計師的會計、核數及核證執業準則；以及
  • 六. 就合資格註冊成為會計師及會計師的持續專業進修提供培訓。

會財局今年10月1日起，將代替公會多項職能，包括發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，並接手所有調查和紀律處分權力。

財庫局局長許正宇表示，簽署儀式標誌著在即將實施的新規管制度，財匯局和公會將繼續緊密合作，使監督安排達至最大成效。

會計師公會會長方蘊萱稱，會計專業改革完成後，公會將繼續負責培訓及發展香港會計專業的責任，並為行業制訂準則。財匯局主席黃天祐就表示，修訂協議聲明進一步確保會財局在規管改革下，在監督公會整體職能方面的成效更佳，從而提升會計專業的能力及其可持續發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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編輯：麥德銘

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