【英國王室】哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面

英國哈里王子與妻子梅根移居美國後， 兩人與英國王室關係一直未見改善。哈里與梅根下月將到訪英國曼徹斯特及倫敦參加活動，據悉二人無安排時間與威廉及凱特會面，即使只離威廉夫婦寓所僅5分鐘步程，但無打算與哥哥相見。

Kim Kardashian前男友傳有新歡 疑秘戀81歲富婆 【下一頁】

哈里（Prince Harry） 梅根（Meghan Markle）將於下月5日前往曼徹斯特參加青年世界峰會，梅根將於峰會開幕禮演講。兩人翌日前往德國杜塞爾多夫（Dusseldorf）參加殘疾軍事人運動會Invictus Games活動，然後8日再返回英國倫敦參與WellChild頒獎典禮，哈里亦獲邀發表演講。

外媒報道指，哈里夫婦逗留英國期間或會入住浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），適逢威廉（Prince William）一家即將搬至溫莎城堡附近的Adelaide Cottage，兩人居所僅相隔5分鐘步程，猶如「左鄰右里」，是雙方破冰好時機。

但王室專家蘇厄德（Ingrid Seward）向《太陽報》表示，除非哈里夫婦事先安排會晤行程，否則無機會在附近碰撞。哈里夫婦發言人亦指，兩人對於9月初能探訪數間慈善機構感到高興，外媒估計哈里梅根無打算與威廉夫婦見面。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

威廉一家將搬入溫莎4房大宅 首次無過夜保姆 【下一頁】

哈里與梅根6月到訪英國參加英女王白金禧年慶祝活動後，兩人相隔3個月再度到訪當地。據悉哈里與威廉自去年夏天出席亡母戴安娜王妃的雕像揭幕儀式後，雙方再沒有面對面交談，兩人關係陷入冰點。

哈里夫婦參加白金禧年慶祝閱兵時，沒有出現在白金漢宮的陽台上，據悉王室職員亦特意將威廉夫婦及哈里夫婦安排不同的活動出發及到達時間，又確保他們分開坐，避免有碰面機會。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明