▲ 【大行報告】大摩更新中港焦點股名單 剔走騰訊換入京東

摩根士丹利更新中港焦點股名單，剔走騰訊 （00700） ，換入該行的電商首選京東 （09618） （美：JD）。大摩指，該行互聯網分析師對騰訊的多元化業務持審慎態度，預期短期有潛在毛利率壓力，預期騰訊礙於新遊戲推出數目有限，加上未成年人打機時間下降，第二季本地遊戲收入按年下跌3%。

大摩估計，騰訊國際遊戲收入平穩，因疫後需求回復正常化，廣告方面料持續受壓，綫上廣告收入次季料跌25%，主要由於封城及需求疲弱影響，故將騰訊今年經調整盈利預測下調1%，以反映短期毛利率受壓及疫情因素。

外資視騰訊為中國市場代替品

大摩稱，從上而下策略來看，國際投資者視大型互聯網公司如騰訊如中國的代替品（proxy），以反映他們對中國市場的整體看法，因騰訊流通性高，而且在市場中有一定權重。基於短期投資情緒審慎，而且盈利呈下降趨勢，相信市場會由騰訊等大型科企，轉換至京東等更專業的互聯網公司。

大摩指，京東料繼續擴大市場佔有率，規模效應上進一步加強，同時改善盈利能力，預期京東經調整盈利於2021至2024年的複合年均增長率可達29%。

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編輯：陳韻妍