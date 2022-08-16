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【大行報告】大摩更新中港焦點股名單　剔走騰訊換入京東

股市 11:57 2022/08/16

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【大行報告】大摩更新中港焦點股名單　剔走騰訊換入京東

摩根士丹利更新中港焦點股名單，剔走騰訊 （00700） ，換入該行的電商首選京東 （09618） （美：JD）。大摩指，該行互聯網分析師對騰訊的多元化業務持審慎態度，預期短期有潛在毛利率壓力，預期騰訊礙於新遊戲推出數目有限，加上未成年人打機時間下降，第二季本地遊戲收入按年下跌3%。

7月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.25億美元　蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍【下一頁】

大摩估計，騰訊國際遊戲收入平穩，因疫後需求回復正常化，廣告方面料持續受壓，綫上廣告收入次季料跌25%，主要由於封城及需求疲弱影響，故將騰訊今年經調整盈利預測下調1%，以反映短期毛利率受壓及疫情因素。

外資視騰訊為中國市場代替品

大摩稱，從上而下策略來看，國際投資者視大型互聯網公司如騰訊如中國的代替品（proxy），以反映他們對中國市場的整體看法，因騰訊流通性高，而且在市場中有一定權重。基於短期投資情緒審慎，而且盈利呈下降趨勢，相信市場會由騰訊等大型科企，轉換至京東等更專業的互聯網公司。

大摩指，京東料繼續擴大市場佔有率，規模效應上進一步加強，同時改善盈利能力，預期京東經調整盈利於2021至2024年的複合年均增長率可達29%。 

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號

相關文章：【財富500強】5家內房登世界500強、恒大融創跌出榜單　阿里京東騰訊小米排名新高

編輯：陳韻妍

 

港股 投資推介 市場動向 美股 京東集團—SW（09618） 遊戲 京東（美：JD） 中國市場 騰訊 大行報告

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港股半日靠穩恒指收報20063點　內房股傳「獲救」龍湖（00960）股價大漲逾1成

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