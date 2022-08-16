【內房危機】惠譽下調碧桂園評級至「BB+」　公司現金流壓力或持續

▲ 惠譽下調碧桂園評級至「BB+」 公司現金流壓力或持續

評級機構惠譽下調碧桂園 （02007） 的長期外幣和本幣發行人違約評級、高級無抵押評級，以及存續債券的評級，由原本的「BBB-」下調至「BB+」，並維持所有評級的負面評級觀察狀態。碧桂園現報2.54元，升9.5%。

惠譽表示，由於中國房地產行業陷入困境，碧桂園的財務靈活性趨弱，儘管碧桂園的流動性緩衝水平充裕，但鑒於銷售下滑且營運資金承諾，令現金生成受壓，加之資本市場環境惡化已限制公司的融資來源，碧桂園的流動性緩衝承壓。

惠譽認為，碧桂園的流動性充裕，原因在於公司仍能從各種融資渠道，獲得一定程度的融資，而近期碧桂園即將到期的債券，可以由資本市場發行及資產負債表現金覆蓋。不過由於公司銷售能否持續保持穩定尚不確定，現金流壓力可能持續。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】內地據報國有增信機構提供全額擔保 碧桂園、龍湖、旭輝抽升超15%

【分析│內房危機】瑞銀狠劈多家內房股評級及目標價 關注四大內房開發商現金流消耗速度（附最新目標價）

記者：梁安琪

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份