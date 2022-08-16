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【券商點睇】興證：下有底綫不宜太悲觀 華潤水泥目標䏲6.6元

股樓投資 12:52 2022/08/16

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華潤水泥（01313）收入按年下降20.1%至161.2億元，毛利率下降10.6個百分點至20.5%，歸母淨利潤按年減少50.3%至18億元。單看第二季營收按年下跌21.7%至91.4億元，歸母淨利潤減少54.1%至10.8億元。興證國際表示，地產新開工低迷，水泥需求大幅下滑，且廣西新增產能較多，企業間協同不穩，第二季水泥量價齊跌，撇除運輸費用會計分類影響，上半年水泥與熟料噸毛利按年跌30元至每噸96元。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

第二季全國水泥產量按年跌幅16.7%，華南市場跌幅更多，公司自產自銷部分出貨量下滑19.3%至1,844萬噸。兩大核心市場廣東和廣西，銷量分別下滑7.9%和29.2%。期內，水泥與熟料均價為每噸385元，按年下跌每噸12元。廣東、廣西地區水泥售價分別按年減少每噸58元，及增加7元。混凝土板塊銷量跌幅擴至24%，第二季收入按年減少23.7%至16.2億元；銷量下降24%。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

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進入8月中旬，該行認為將有望迎來需求恢復和季節性漲價，但不宜對漲價幅度過於樂觀，地產端需壓力仍然較大，大企業堅持靠滿產滿銷戰勝挑戰，這也孕育著未來2至3年後的系統性大機會。近期，華潤水泥併購動作積極，以「底綫」來算，不宜對公司過度悲觀，維持「買入」評級，目標價6.6元。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文：林衛

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建材水泥股 華潤水泥控股（01313） 港股 目標價 買入 板塊

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