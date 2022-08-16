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【行業點睇】光大看好Q3用電量超預期 火電或量利齊升

股樓投資 12:08 2022/08/16

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光大證券預期，在高溫天氣及復工復產將推高用電需求的情況下，第三季全社會用電量增速有望階段性超預期。從天氣情況來看，7 月全國平均氣溫為1961年以來第二高，推高 7 月用電水平。據國家氣象局預測，8月全國大部氣溫預計接近常年同期到偏高，且江浙滬、華中等用電高峰地區降水較常年同期偏少2至5成，將加劇當地高溫情況，換言之，8月各地用電需求有望同比繼續上升。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

復工復產方面，7月疫情防控形勢向好，企業復工達產節奏加快，全國製造業用電量按年增長1.2%，其中高技術及裝備製造業增長 5.5%，用電需求穩步復蘇。綜合高溫天氣及復工復產等因素，光大認為8至9月全社會用電需求將持續攀升，累計按年增速有望突破8%。

【延伸閱讀】下半年部署：法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單，請按【見下頁

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根據先前對於今年第三季用電量增速8%的保守預測，縱觀歷年8至9月用電情況，2011、2013、2016、2018等年份的全社會用電量增速均超過8%。考慮到今年第三季將處於電力緊平衡狀態，該行認為8至9月全社會用電量增速 8.38%處於可實現水平，火電板塊有望演繹量、利雙升的投資邏輯。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文：林衛

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