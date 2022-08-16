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【行業點睇】7月鋼材需求依舊疲弱 鋼鐵業關注產量壓減政策

股樓投資 11:52 2022/08/16

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根據國盛證券，7月國內鋼廠產量大幅下降，日均生鐵、粗鋼、鋼材按月跌幅分別為11.3%、13.1%和13.2%，噸鋼利潤大降驅動鋼廠減產檢修。進入8月後產量小幅回升；按照產量與庫存數據統計，7月五大品種鋼材周需求規模與6月基本持平，多地持續高溫影響下游需求釋放，下游主要耗鋼行業繼續分化，其中地產施工與竣工面積數據略有好轉，但地產投資、銷售、新開工單月增速繼續下行，基建投資增速小幅提升，而製造業工業增加值方面，除汽車顯著增長外，多數鋼鐵下游行業增速轉弱。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

此外，鋼材出口回落，鐵礦進口轉增。在海外需求轉弱背景下，7月鋼材出口按月下降11.7%，隨着國內外鋼材價差逐步回落，鋼材外需持續回升可能性不大。另在國內生鐵產量下行背景下，鐵礦進口按月增2.6%，帶動7月底45港口鐵礦庫存較6月底增長 7.7%。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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展望後市，該行相信地產投資增速回落，打壓下半年鋼材需求預期，隨着傳統淡季的延續，雨水與高溫都會干擾下游需求釋放。與此同時，8月行業盈利已逐步修復，鋼廠盈利比例顯著上行；後續主要關注粗鋼產量壓減政策的推進時點，供給持續收縮有望逐步走向現實，在地產政策向好，以及製造業穩步復甦預期下基本面改善預期強，鋼鐵行業有望進入估值修復階段。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文：林衛

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