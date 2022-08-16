▲ 【TSLA】Tesla馬斯克為中國網信辦雜誌撰文 「能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」（附全文）

Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）於中國網信辦7月份官方雜誌《中國網信》上撰文，標題為《相信科技創造美好未來》。馬斯克並感謝《中國網信》邀約，「很高興能與中國朋友分享我對科技與人類願景的一些思考」。

馬斯克在文中談及清潔能源、太空探索及人形機器人等各種可能性，並指「我想盡我們所能，用科技手段最大化為實現人類美好未來助力，為此，任何有助於實現未來可持續發展的領域都值得我們投入」。

馬斯克在文中不忘為Tesla宣傳，指特斯拉成立的初衷就是為了解決能源革新問題，特斯拉旨在加速世界向可持續能源轉變，腦機接口公司投身醫療康復事業，太空探索技術公司使星際連接成為可能，並稱特斯拉機器人最初的定位是替代人們從事重複枯燥、具有危險性的工作，但遠景目標是讓其服務於千家萬戶，比如做飯、修剪草坪、照顧老人等。

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馬斯克全文如下：

隨著科技加速發展，有一天技術也許會超越人類的理解力和掌控力。對此，有人樂觀， 有人悲觀。但我相信，只要我們不自滿，始終保持緊迫感，那麼在科技力量的推動下，人類的前景終將是美好的。這就像是一個自證預言：如果人類想讓未來美好，就應該採取行動讓未來變得美好。

我希望盡我們的可能，用科技手段最大化為實現人類美好未來助力。為此，任何有助於實現未來可持續發展的領域都值得我們投入。無論是特斯拉、腦機接口公司，還是太空探索技術公司，這些企業創立的終極目標都是為了提升人類未來的生活品質，盡可能創造更多對世界的實用價值——特斯拉旨在加速世界向可持續能源轉變，腦機接口公司投身醫療康復事業，太空探索技術公司使星際連接成為可能。

清潔能源：可持續發展的未來

對於清潔能源，我思考的出發點是，如何持續且長久地製造、儲存能源，如何為未來的生產生活源源不斷提供動力。在我看來，可持續能源的未來涉及三個環節。

可持續能源的生成。太陽好比一個巨大的核聚變發電機，人類目前從中開發的能量微乎其微。從長遠來看，太陽能將成為人類文明的主要能源。當然，風力、水力、地熱、核電也是有益的能源補充。

可持續能源的儲存。鑑於晝夜更替和天氣的陰晴變化，我們需要很多固定的電池組來儲存太陽能和風能，因為太陽不會一直照耀， 大風也不會一直吹拂，無形的能量需要被封存在大量固定式的電池組內。

電動化的交通運輸。包括汽車、飛機、輪船在內的交通工俱全面電氣化。電動火箭可能比較困難，但我們或許能夠通過可持續能源來製造火箭中使用的推進劑。最終，世界經濟將實現完全由可持續能源運轉。

世界正在向可持續能源轉變的軌道前進，人類應不斷加速這一進程。因為越快實現這一轉變，人類給環境造成的風險就越小，獲得的增益就越多。當清潔能源的供給源源不斷時，碳封存和海水淡化的成本將更低廉，氣候變化和水資源短缺的問題也將迎刃而解；當化石燃料退出歷史舞台後，天空會變得更乾淨，世界會更安靜，空氣將更清新，未來也將更光明。

太陽能、電池組、電動車勾勒出一片美好前景。接下來我們需要集中精力解決限制性因素。汽車電動化發展已成為各國共識，但純電動汽車在全球範圍的普及需要太瓦時規模級別的電池支持。根據我們的估算，人類大約需要300太瓦時的電池儲能，才能實現可持續能源轉型。而推進可持續能源的最大難點在於鋰電池電芯的規模化生產。具體而言，從採礦、元素提煉到電池電芯下生產線，最終組成電池組，需要經歷諸多複雜的環節。可以說，電池電芯的生產製約了可持續能源經濟的快速發展。

作為聚焦能源革新技術的開拓者和創新者，特斯拉成立的初衷就是為了解決能源革新問題。一方面，我們從能源生產、儲存到使用三個環節打造綜合可持續能源產品；另一方面，我們致力於通過創新研發先進的電池技術，重新定義電池製造，取消對電池容量的限制。我相信，世界將通過太陽能、風能加上電池儲存和電動汽車的組合，過渡到可持續發展的未來。我很高興看到越來越多的企業加入這一領域。在能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量。

人形機器人：做人類所做之事

如今的汽車越來越像裝了輪子的智能網連機器人。事實上，除了汽車，人形機器人也正變為現實。 2021年特斯拉推出一個通用的人形機器人（Tesla Bot）。特斯拉機器人的身高體重接近一位成年人，可搬運或手提重物，還能小步快走，它臉上的屏幕是與人溝通的交互界面。你或許會好奇，我們為什麼要設計這個有腿的機器人？因為人類社會是基於擁有兩條手臂和十個手指的雙足人形的互動而形成的。因此，如果我們想讓機器人適應環境並能做人類所做之事，他就得擁有與人類大致相同的尺寸，形狀和能力。

特斯拉機器人最初的定位是替代人們從事重複枯燥、具有危險性的工作。但遠景目標是讓其服務於千家萬戶，比如做飯、修剪草坪、照顧老人等。

實現這一目標需要機器人進化得足夠智能以及具備大規模生產機器人的能力。我們生產的「四輪機器人」——汽車，改變了人們的出行乃至生活方式。而當有一個天我們解決了汽車的自動駕駛問題（即現實世界的人工智能問題）後，就可以將人工智能技術推廣到人形機器人身上，這將比汽車具有更廣闊的應用前景。

我們計劃在今年推出首個人形機器人的原型機，並著力提升該機器人智能化程度，解決規模化生產難題。此後，隨著生產規模擴大和成本下降，人形機器人的實用性將逐年提升。將來，一台家用機器人可能比一輛汽車還便宜。也許在未來不到十年的時間裡，人們就可以給父母買一個機器人作為生日禮物。

可以預見，借助機器人的力量，我們將創造一個商品和服務極度充裕的時代，人人都能過上富足的生活。或許，未來唯一存在的稀缺，是我們作為人類來創造我們自己。

腦機接口：為失能者賦能

相對於電動車，也許一些中國朋友並不那麼熟悉腦機接口公司。這類公司主要從事電腦與人腦融合技術開發，其研發的大腦芯片如硬幣般大小，類似智能手機等可穿戴設備，只不過它能更深度地與用戶身體結合——通過植入大腦皮層來記錄和刺激大腦活動。

現階段，這項技術正在從個體層面對傷者提供幫助。我們收到了很多讓人惋惜的郵件：一個25歲的年輕人在人生的黃金時期，騎摩托車發生了意外，導致無法自主進食，這無論對個人還是家庭都是莫大的悲痛。鑑於此，腦機接口技術將在未來很多年內都專注於治愈或緩解腦損傷等相關疾病。例如，它可以幫助那些因脊柱損傷和患有精神系統疾病的人恢復肢體感覺或運動功能，或讓四肢癱患者能夠運用自己的大腦輕鬆地操作電腦或手機。

這項技術還可以改善更廣泛的腦損傷問題，無論這些疾病是先天性的還是意外導致的，或是由年齡和外部壓力因素造成的，包括嚴重的抑鬱症，病態肥胖、睡眠問題、潛在的精神分裂症等，都有望通過人機設備得以緩解。

隨著腦機接口技術的發展，遠期看，這種連接將有望擴展外界與人類大腦交流的渠道，「訪問」更多的大腦區域和新的神經數據。該技術可以讓人類有效地和人工智能融合在一起，並最終擴展人類與世界、自己和他人的全新互動方式。即便人機結合的目標難以實現，腦機接口技術在醫療康復領域也會發揮巨大價值。

太空探索：跨星球棲息的可能性

最後，我最大的希望是，人類在火星上創造一個自給自足的城市。很多人問我，為什麼要探索外太空，讓人類變成多行星生物？茫茫宇宙中，人類文明就像一隻微弱小燭，宛若虛空中的一點微光。當有一天，太陽膨脹導致地球不再宜居，我們可以乘坐飛船飛向新的家園。如果人類能棲息於其他行星，就代表著人類已具備通過宇宙大篩選的條件之一，屆時我們將成為星際公民，人類文明也將得以延綿不斷。

實現跨星球棲息的第一步是降低旅行成本，這正是太空探索技術公司成立的初衷——我們先是打造可回收的火箭，再通過打造可重複使用的巨型飛船以不斷提高運載能力。截至今年年初，太空探索技術公司已成功實現79次火箭復用飛行，將貨物運送到空間站並將普通人送往太空。我們還設計打造了史上最大運載火箭——「星艦」（Starship），一次可運載100位乘客以及物資。未來，我們計劃打造至少1000艘「星艦」，將一批批拓荒者送到火星，以建設一個自給自足的城市。

隨著科技改變生活的進程不斷加速，世界發展日新月異，生活不僅僅是簡單地解決一個又一個問題。我們都希望能在早晨醒來時滿心期待著未來，為即將發生的事情歡欣鼓舞。我希望能有更多人和我們一起，為加速世界向可持續能源的轉變而奮鬥。我也歡迎而更多志同道合的中國夥伴和我們一起，投身於清潔能源、人工智能、人機協同乃至太空領域的探索，共同創造值得期待的明天。

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編輯：陳韻妍