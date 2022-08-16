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【互聯網數據】7月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.25億美元　蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

股市 11:07 2022/08/16

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【互聯網數據】7月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.25億美元　蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

據市場研究機構Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年7月騰訊 （00700） 《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金超過2.25億美元（約17.6億港元），蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入佔94.6%，海外市場收入佔比為5.4%。

騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以1.64億美元（約12.85億港元）的收入位列榜單第2名。其中，69%的收入來自其中國iOS市場，美國市場的收入佔6.4%。 另外，榜單前五另外三款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

7月份，全球手遊玩家在App Store和Google Play付費約67億美元，按年下降10.2%。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了19億美元，佔全球總收入的28.4%。日本市場排名第2，佔20%；中國iOS市場排名第3，佔17.8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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編輯：姚卓然

 

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