【烏克蘭戰爭】烏核電廠周圍再遭炮擊 俄願助IAEA使團視察

烏克蘭中部的歐洲最大核電廠近來成為俄羅斯與烏克蘭戰爭一大戰場，外界憂慮狀況持續恐致核災難。核電站周邊地區近日再遭炮擊，俄烏雙方互相指責。聯合國正斡旋國際原子能機構（IAEA）代表團前往核電廠視察，俄方願意配合，惟提出額外條件。

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扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近﹑受俄國控制城市安赫德（Enerhodar）官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，周一（15日）曾有25枚美製M777自走炮彈在兩小時內轟炸核電廠周圍地區。俄國國際文傳電訊社（Interfax）報稱，烏軍開火在先，核電廠附近有起火。

與安赫德一河之隔﹑受烏克蘭控制的尼科波爾（Nikopol）地區的官員則指出，周一的攻擊屬俄軍所為，並意圖偽裝成烏軍發動攻勢。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日就核電廠狀況再次呼籲加強制裁俄羅斯，強調若最終出現核災難，現時保持沉默的人將同樣受到傷害。澤連斯基更稱，如各國無法就捍衛一個核電廠展示決心及強硬代表已經失敗。

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聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，如果俄烏雙方同意，聯合國具備物流及保安能力，支援IAEA代表團經烏克蘭首都基輔前往扎波羅熱視察核電廠。兩國早前已表明希望IAEA代表團來訪，IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）亦表示願意率團。

俄媒引述國防部官員維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）指出，IAEA代表團經基輔前往扎波羅熱太危險，需要經過戰爭前線才能通過。維什涅夫斯基亦表明，代表團訪問不等同俄方會答應烏方核電廠解除武裝的要求，強調一切只能在有IAEA保證完成。

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責任編輯：吳漢培