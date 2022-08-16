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英國希斯路機場日限10萬人離境 措施延長至10月底

環球社會熱點 10:51 2022/08/16

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英國希斯路機場上月宣布限制每日離境旅客人數至10萬，以應對機場人手短缺情況。措施原定下月結束，但希斯路機場因人手及資源問題，宣布將離境人數限制延長至10月底。

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希斯路機場（Heathrow Airport）上月12日起實施限制，每日離境人數為10萬直至9月11日。因此航空公司在離境人數已滿的情況下，即使航班有剩餘機位仍要安排起飛，或需臨時取消航班，安排受影響旅客改搭另一班航班。

機場商務總監貝克（Ross Baker）周一（15日）發表聲明，指實施措施以來處理行李的準時程度和等候時間有改善，臨時取消航班的情況也減少。

貝克強調機場最重要是確保能為旅客提供可靠服務，因此7月宣布實施離境旅客人數限制，也改善了旅客夏季出行的情況。

貝克指機場希望盡快取消限制，但要在確保有足夠資源為旅客提供應有服務時，才能恢復正常服務。機場會將離境人數限制延長至10月29日。

但如果機場在未來幾周內的營運有持續改善，就可以提前取消限制。

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機場目前主要受人手短缺問題困擾，旅客辦理登機等手續需要大排長龍，大量人更要面對行李遺失等情況。

歐洲部分機場也有採取同類措施，例如阿姆斯特丹的史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol）本月較早時宣布，會限制旅客離境至10月。

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責任編輯：鄭錦玲

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