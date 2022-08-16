▲ 【中國經濟】渣打降中國今年經濟增長預測至3.3% 料人行10月底再減MLF約10點子

渣打指，受部分城市出現疫情反彈影響，加上消費者情緒惡化，7月份內地整體經濟放緩，較市場預期為差，因此調低中國第三季、第四季經濟增長預測，由原先估計的5.3%及5.9%，降到3.2%及4.8%，2022年經濟增長預測由原本的增長4.1%，調低至3.3%。

渣打指，由於人行周一意外減息，故預期人行將於10月底再將中期借貸便利（MLF）調低10點子，存款準備金率則會維持不變。

內地工業活動疲弱狀況料持續至8月

渣打稱，高頻數據顯示，內地工業活動疲弱狀況料持續至8月，而防疫措施對服務及零售行業的衝擊加劇，令服務業及零售業的增長放慢至0.6%及2.7%，固定資產投資增長亦放慢至3.6%，主要受製造業投資增長放緩及房地產投資大跌有關。不過，基建投資在政府支持下，增長加快0.9個百分點至9.1%。

渣打表示，中共20大舉行前，地方政府憂慮疫情重燃的風險，故對放寬商業活動限制持審慎態度，故預期中國經濟復甦之路艱難。

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編輯：陳韻妍