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【中國經濟】渣打降中國今年經濟增長預測至3.3%　料人行10月底再減MLF約10點子

宏觀解讀 10:48 2022/08/16

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【中國經濟】渣打降中國今年經濟增長預測至3.3%　料人行10月底再減MLF約10點子

渣打指，受部分城市出現疫情反彈影響，加上消費者情緒惡化，7月份內地整體經濟放緩，較市場預期為差，因此調低中國第三季、第四季經濟增長預測，由原先估計的5.3%及5.9%，降到3.2%及4.8%，2022年經濟增長預測由原本的增長4.1%，調低至3.3%。

美銀：內房危機不會出現日本式資產泡沫爆破　相信不會令中國陷入「硬著陸」【下一頁】

渣打指，由於人行周一意外減息，故預期人行將於10月底再將中期借貸便利（MLF）調低10點子，存款準備金率則會維持不變。

內地工業活動疲弱狀況料持續至8月

渣打稱，高頻數據顯示，內地工業活動疲弱狀況料持續至8月，而防疫措施對服務及零售行業的衝擊加劇，令服務業及零售業的增長放慢至0.6%及2.7%，固定資產投資增長亦放慢至3.6%，主要受製造業投資增長放緩及房地產投資大跌有關。不過，基建投資在政府支持下，增長加快0.9個百分點至9.1%。

渣打表示，中共20大舉行前，地方政府憂慮疫情重燃的風險，故對放寬商業活動限制持審慎態度，故預期中國經濟復甦之路艱難。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

相關文章：【香港經濟】大華繼顯降全年增長預測至負0.7%　料4年來第3次錄全年收縮

相關文章：【中國經濟】習近平：做好今年經濟社會發展工作至關重要　促進共同富裕是長期任務

編輯：陳韻妍

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經濟 經濟數據表現 防疫措施 MLF 疫情 中期借貸便利 固定資產投資 中國人民銀行 減息 中國

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