協鑫科技（03800）反彈重上3元 後市食糊位話你知 股市 10:47 2022/08/16 分享： 分享： 光伏股周一（15日）有追捧，協鑫科技 （03800） 亦反彈4.5%，收報3.04元。股價自7月初由高位3.99元跌下來，至今終見反彈，後市目標價上望多少？請留意今集《青姐話》。 （ 速睇點選 04：50 – 05：23） 記得收看今集：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？ 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】港股能否守兩萬 油股從美退市怎解讀？（附time code） 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 【ET開市直擊】騰訊業績前瞻 內地數據遜預期影響多大？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 5隻中概股從美退市影響多大？即睇專家如何解讀 2022/08/15 5隻中概股從美退市影響多大？即睇專家如何解讀 中石油857從美退市股價破底 短炒+長揸收息攻略一覽 2022/08/15 中石油857從美退市股價破底 短炒+長揸收息攻略一覽 太古A（00019）有機會見60元？買入策略速睇 2022/08/15 太古A（00019）有機會見60元？買入策略速睇 中國建材3323短炒策略 短炒上望＋止蝕價位即睇 2022/08/15 中國建材3323短炒策略 短炒上望＋止蝕價位即睇 國泰293短炒點玩？睇晒分注、一注買入策略 2022/08/15 國泰293短炒點玩？睇晒分注、一注買入策略 你可能感興趣 5隻中概股從美退市影響多大？即睇專家如何解讀 13:23 2022/08/15 5隻中概股從美退市影響多大？即睇專家如何解讀 中石油857從美退市股價破底 短炒+長揸收息攻略一覽 13:37 2022/08/15 中石油857從美退市股價破底 短炒+長揸收息攻略一覽 太古A（00019）有機會見60元？買入策略速睇 14:18 2022/08/15 太古A（00019）有機會見60元？買入策略速睇 最新專欄文章 更多 傳龍湖960「獲救」股價急彈逾17% 內房股今日跟唔跟短炒？ 今日 傳龍湖960「獲救」股價急彈逾17% 內房股今日跟唔跟短炒？ 2隻汽車股策略跟進 長汽2333、吉利175要部署鬆綁？ 2022/08/15 2隻汽車股策略跟進 長汽2333、吉利175要部署鬆綁？ 騰訊700績前可否買入？話你知業績點部署 2022/08/15 騰訊700績前可否買入？話你知業績點部署 中國建材3323短炒策略 短炒上望＋止蝕價位即睇 2022/08/15 中國建材3323短炒策略 短炒上望＋止蝕價位即睇 國泰293短炒點玩？睇晒分注、一注買入策略 2022/08/15 國泰293短炒點玩？睇晒分注、一注買入策略 純利 撈貨 上升空間 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹