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協鑫科技（03800）反彈重上3元 後市食糊位話你知

股市 10:47 2022/08/16

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光伏股周一（15日）有追捧，協鑫科技 （03800） 亦反彈4.5%，收報3.04元。股價自7月初由高位3.99元跌下來，至今終見反彈，後市目標價上望多少？請留意今集《青姐話》。 （ 速睇點選 04：50 – 05：23）

記得收看今集：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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