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【異動股｜生科股】雲頂新耀挫16%　向吉利德出售重磅藥Trodelvy在大中華區等地開發和商業化獨家權

股市 10:17 2022/08/16

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【異動股｜生科股】雲頂新耀挫16%　與吉利德訂立終止及過渡服務協議

生物科技股雲頂新耀 （01952） 宣布，於2022年8月15日，公司、其全資附屬公司Everest Medicines II及Everest SG，與吉利德（美：GILD）的全資附屬公司Immunomedics訂立終止及過渡服務協議。

雲頂新耀一度跌近兩成，低見13.62元，現跌16.7%，報13.98元。

根據終止及過渡服務協議，雲頂新耀將Trop-2 ADC藥物Trodelvy （sacituzumab govitecan，拓達維 ）在大中華區、韓國、新加坡、印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞和蒙古國的開發和商業化獨家權利轉讓給Immunomedics。

料交易最高收益21億人幣

據此，各訂約方已有條件同意完成交易，總代價最高約為4.55億美元（約30.67億元人民幣），當中包括（i）初始預付款2.8億美元（相當於約18.87億人民幣）及里程碑付款合共1.75億美元（約11.8億元）。

雲頂新耀指，截至2020、2021年兩個財政年度，概無授權產品應佔收益或溢利。授權產品於2022年上半年的未經審核賬面值約為1.41億美元（約9.5元億人民幣 ）。

雲頂新耀表示，此交易可使公司專注於發展其他管線資產，同時尋求其他機會以透過業務 發展及內部研發工作進一步拓展其藥物產品的現有管線。交易將產生的最高收益約為3.14億美元（約21.16億元人民幣）。

所得款項淨額將有30%用於撥支與公司主要業務一致的業務發展活動及拓展藥物管線；15%用於持續開發Nefecon； 35%用於現有管線資產的餘下部分（Nefecon除外）；10%用於增強公司的發現能力；及10%用作營運資金及一般行政用途。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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編輯：姚卓然

生物科技股 港股 雲頂新耀—B（01952） 生物科技 異動股

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