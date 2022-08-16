  • 30°C
香港時間 : 2022816日 (週二) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】監管傳出手全額擔保示範內房發債、碧桂園龍湖旭輝上榜　內房股齊抽升（第三版）

股市 12:31 2022/08/16

分享：

分享：

【內房危機】內地據報國有增信機構提供全額擔保　

內房債務危機幾乎蔓延至所有民企內房發展商，外電以至內地傳媒報道指，內地金融監管部門推出新措施以緩解發展商流動性，由國有增信機構「中債信用增進公司」對民營房企發債，開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。綜合中外傳媒消息指，獲支持的民營內房公司名單或包括碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、金地集團、旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、遠洋。

路透社今早最先報道並引述消息人士指，內地監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，部份債券的發行有望在本月底中期業績發布截止日前完成。

REDD涉及約5至6家「資質優秀」內房開發商

財經資訊網REDD引述4位知情人士報道，中國當局通過指定國企擔保和承銷「示範性房企」的人民幣債券新發，並在上周初閉門向發展商通知決定。當中兩名消息人士指，監管列出境內二級市場債券因情緒惡化暴跌的5至6家「資質優秀的開發商」作為示範房企。

受消息刺激，碧桂園 （02007） 曾升18%，半日升幅收窄至9%。龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 半日升逾13%。另一獲點名的新城發展 （01030） 就升9%。

其他內房亦升回升，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、時代中國 （01233） 升4至10%。

物管股碧桂園服務 （06098） 、旭輝永升 （01995） 升逾一成半，新城悅 （01755） 、世茂服務 （00873） 升7%至8%。

龍湖旭輝：正與監管當局溝通

撿內媒報道，龍湖表示，監管計劃給予積極支持，目前正在溝通中。旭輝則回應指，正和監管保持暢通溝通，相信監管對示範性民營房企會有進一步支持，具體信息，請以公司公告為準。至於碧桂園等房企暫無回應。 

（第二版加入部分內房回應，第三版整合最新傳聞示範房企名單）

更多【內房危機】消息    

相關文章：

【內房危機】龍湖據報最快本周可獲35億元銀團貸款

【內房危機】7月份70個大中城市新建商品房價按年跌幅擴大至0.9%　2015年9月以來最大跌幅

【內房危機】正榮地產以1.02億元人幣售合營企業　泉州國資委及廈門熙蕊宸接貨

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

編輯：姚卓然

 

龍湖集團（00960） 碧桂園（02007） 旭輝控股集團（00884） 港股 內地物業 發展商 碧桂園 旭輝 債券

上一篇文章

【業績】中國建築興業上半年盈利升42%　中期息大增36%至4.1仙

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介華潤啤酒、福耀玻璃　並分析受壓股國藥控股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職
【港股夜期+ADR】夜期收市升32點　京東網易高港2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升32點　京東網易高港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟微跌2點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟微跌2點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款