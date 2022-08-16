【內房危機】監管傳出手全額擔保示範內房發債、碧桂園龍湖旭輝上榜　內房股齊抽升（第三版）

▲ 【內房危機】內地據報國有增信機構提供全額擔保

內房債務危機幾乎蔓延至所有民企內房發展商，外電以至內地傳媒報道指，內地金融監管部門推出新措施以緩解發展商流動性，由國有增信機構「中債信用增進公司」對民營房企發債，開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。綜合中外傳媒消息指，獲支持的民營內房公司名單或包括碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、金地集團、旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、遠洋。

路透社今早最先報道並引述消息人士指，內地監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，部份債券的發行有望在本月底中期業績發布截止日前完成。

REDD涉及約5至6家「資質優秀」內房開發商

財經資訊網REDD引述4位知情人士報道，中國當局通過指定國企擔保和承銷「示範性房企」的人民幣債券新發，並在上周初閉門向發展商通知決定。當中兩名消息人士指，監管列出境內二級市場債券因情緒惡化暴跌的5至6家「資質優秀的開發商」作為示範房企。

受消息刺激，碧桂園 （02007） 曾升18%，半日升幅收窄至9%。龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 半日升逾13%。另一獲點名的新城發展 （01030） 就升9%。

其他內房亦升回升，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、時代中國 （01233） 升4至10%。

物管股碧桂園服務 （06098） 、旭輝永升 （01995） 升逾一成半，新城悅 （01755） 、世茂服務 （00873） 升7%至8%。

龍湖旭輝：正與監管當局溝通

撿內媒報道，龍湖表示，監管計劃給予積極支持，目前正在溝通中。旭輝則回應指，正和監管保持暢通溝通，相信監管對示範性民營房企會有進一步支持，具體信息，請以公司公告為準。至於 碧桂園等房企暫無回應。

（第二版加入部分內房回應，第三版整合最新傳聞示範房企名單）

更多【內房危機】消息

相關文章：

【內房危機】龍湖據報最快本周可獲35億元銀團貸款

【內房危機】7月份70個大中城市新建商品房價按年跌幅擴大至0.9% 2015年9月以來最大跌幅

【內房危機】正榮地產以1.02億元人幣售合營企業 泉州國資委及廈門熙蕊宸接貨

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

編輯：姚卓然