【內房危機】內地據報國有增信機構提供全額擔保　碧桂園、龍湖、旭輝抽升超一成

▲ 【內房危機】內地據報國有增信機構提供全額擔保 碧桂園、龍湖、旭輝抽升8%

據《路透》引述消息人士報道，內地金融監管部門推出新措施以緩解發展商流動性。由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。部份債券的發行有望在本月底中期業績發布截止日前完成。

受消息刺激，碧桂園 （2007） 、龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 升逾10%。其他內房亦升回升，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、新城 （01030） 、時代中國 （01233） 升5至9%。物管股碧桂園服務 （06098） 、旭輝永升 （01995） 、新城悅 （01755） 升一成。

報道引述消息人士指出，內地監管部門近期指示中債信用增進對房企將要發行的中期票據，開展「全額無條件不可撤銷連帶責任擔保」，相關公司包括龍湖及旭輝等多家民企。而據REDD引述兩位知情人士報導，當中包括亦金地集團及碧桂園。

消息人士指出，有關措施對房企特別是民企債券的直接進行擔保，對房企發債的增信效果將較之前的「發債+信用風險緩釋憑證」模式佳。

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編輯：姚卓然