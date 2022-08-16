財政刺激放大通脹效應

相比於貨幣政策，以財政政策主導下通脹效應往往具有更強的擴張性。考慮到中國財政支出端對中國經濟支持力度的不斷加強，財政實際赤字對通脹率將起到一定推升作用。通過比較財政及貨幣政策主導下赤字率變化對通脹率變化的實證研究，我們發現，當前財政政策主導下，財政赤字提高1個百分點，通脹率在未來一年內可能會上升37個基點。

2020及2022年Banerjee等人針對性的研究了在貨幣及財政政策主導下財政赤字變化對總體通脹率的影響，通過對21個歐美發達國家的通脹效應的研究，他們發現在以財政政策作為宏觀政策主導的國家中，通脹效益表現最為強烈。具體來看，在這21個發達國家中，每提高1個百分點的國家財政赤字，總體通脹率在未來兩年將平均提高50個基點。更加嚴重的是，財政赤字與通脹風險之間往往存在一種非線性關係。當財政赤字快速上行，通脹的風險將加速提高。

為了研究財政或貨幣政策主導下中國市場的通脹效應變化，我們基於Banerjee的研究建議，構建了財政赤字率（∆defi ，財政赤字同比增速）對不同期通脹率（π，π_（t+1））影響的經濟模型。除了兩個核心變數，我們還參考了其他經濟變數作為解釋及控制變數（例如中國實際GDP同比增長，人民幣名義有效匯率，全球原油價格等）。關於區別是否為財政或貨幣政策主導，學術上通常需要構建一個財政區間函數。我們採用了Mauro 等人 （2015） 的建議，通過一些指標來區別財政或貨幣政策主導。我們的報告採用了政府債務占GDP比重的增長幅度（我們定義當政府債務占GDP比重的增長幅度比上一年大於3%時，則為財政主導）。

最終我們的結果發現，第一，在財政政策主導下，當財政赤字提高1個百分點，通脹率在未來一年內會上升37個基點。第二，在貨幣政策主導下，當財政赤字提高1個百分點，通脹率在未來一年內會上升15個基點。如果考慮到中國地方政府債務的實際影響，財政赤字提高對通脹率的拉動作用可能會更加顯著。進入23年下半年，在貨幣政策堅決不搞大水漫灌的原則下，財政對宏觀的主導作用更加重要。考慮到今年財政支出力度不斷加大，中國實際財政赤字提高可能將對中國總體通脹率的上行起到拉動作用。中長期來看，中國消費者物價水準可能已經跟隨全球趨勢，進入上升通道。

責任編輯︰梁浩碩