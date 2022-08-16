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【業績｜金礦股】中國黃金國際跌6%　上半年盈利跌約3%、不派息　正尋找國際礦業併購機會

股市 09:58 2022/08/16

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【業績｜金礦股】中國黃金國際上半年盈利跌約3%、不派息　正尋找國際礦業併購機會

中國黃金國際 （02099） 上半年銷售收入5.96億美元，按年升3.29%，溢利1.52億美元，按年跌2.8%，不派息。

中國黃金國際現跌6%，報21.6元。

期內，營運現金流由去年同期的2.76億美元，減少3%至2.68億美元。公司表示，營運未有受到新冠肺炎疫情的任何重大影響。今年上半年，公司兩個礦區均能於沒有出現顯著中斷的情況下營運及銷售產品。

公司將繼續密切監察僱員健康及供應鏈，以便能夠應對可能出現的中斷情況。公司亦管理其現金儲備，以便能夠承受潛在中斷情況所導致的任何財務影響。同時，公司認為預測經營現金流足以應付公司未來十二個月的經營，包括其計劃的資本開支及當時的債務還款。

展望今年，公司預計2022年的黃金產量介乎241,130盎司（7.5噸）至250,775盎司（7.8噸），估計總銅產量介乎187百萬磅（85,000噸）至198百萬磅（90,000噸）。公司繼續致力改善兩個礦山的營運，穩定甲瑪礦的產量，並有可能延長長山壕礦的礦山壽命。 為實現增長戰略，公司繼續與中國黃金及其他有意各方合作，尋找國際礦業併購機會。

 【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：姚卓然

 

新冠肺炎疫情 港股 派息 黃金 中國黃金國際（02099）

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