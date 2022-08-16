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【港股市況】恒指黑期跌19點　道指期貨跌44點（不斷更新）

股市 09:00 2022/08/16

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美股隔晚續揚，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開約2點，恒指料開報20037點。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報300.28元，較港收市價低0.12元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.29元，較港收市價高0.54元或0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【08：56】【業績｜金礦股】中國黃金國際上半年盈利跌約3%、不派息　正尋找國際礦業併購機會

【08：50】恒指黑期跌19點，20044點。道指期貨跌44點，報33829點。

【08：30】【盈喜盈警】鳳凰衛視料上半年虧損擴大至3.3億元　一文看清企業表現（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20037點，跌2點。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報300.28元，較港收市價低0.12元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.29元，較港收市價高0.54元或0.6%。

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【07：30】美股周一尾市維持升勢，道指曾最多升193點。道指收市升151點或0.45%，報33912點；標指升16點，報4297點；納指升80點或0.62%，報13128點。

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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