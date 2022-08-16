【港股市況】恒指黑期跌19點　道指期貨跌44點（不斷更新）

美股隔晚續揚，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開約2點，恒指料開報20037點。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報300.28元，較港收市價低0.12元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.29元，較港收市價高0.54元或0.6%。

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即市走勢︰

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【08：50】恒指黑期跌19點，20044點。道指期貨跌44點，報33829點。

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【07：45】港股ADR收報20037點，跌2點。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報300.28元，較港收市價低0.12元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.29元，較港收市價高0.54元或0.6%。

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【07：30】美股周一尾市維持升勢，道指曾最多升193點。道指收市升151點或0.45%，報33912點；標指升16點，報4297點；納指升80點或0.62%，報13128點。

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責任編輯︰梁浩碩