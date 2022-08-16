【港股市況】內房造好碧桂園、龍湖升逾一成　恒生指數早段反覆向好（不斷更新）

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港股乏力上揚恒生指數升幅極速收窄暫守2萬點關 內房股碧桂園（02007）股價急抽逾1成
美股隔晚續揚，港股今早跟隨高開。恒生指數開報20107點，升66點。內地據報國有增信機構提供全額擔保，內房造好，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 分別升逾一成；ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 逆市跌。
【09：59】佐丹奴 （00709） 升逾1%，高見1.79元，成交107萬元。
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【09：54】恒指最新升約42點，報20083點；科指升0.1%，報4312點。
【09：53】電力股上揚，潤電 （00836） 升逾4%；中國電力 （02380） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升逾3%。
【09：49】ATMX個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；騰訊 （00700） 暫無升跌；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 跌逾1%。
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【09：45】除內房外，物管股同樣造好，其中碧桂園服務 （06098） 升15%，高見15.94元。
【09：44】東方海外 （00316） 未止跌，股價早段逆市跌0.9%，低見224元。
【09：43】財訊傳媒 （00205） 公布每股40仙發行1.2億股新股予屬獨立第三方的兩名投資者，集資4800萬元，股價今早升逾52%，高見0.8元，成交120萬元。
【09：40】內房升幅擴大，碧桂園 （02007） 升逾13%；龍湖 （00960） 升逾12%。另外，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升半成。
【09：36】閱文 （00772） 早段跌幅擴大至一成，低見28.3元。
【09：34】理想汽車 （02015） 績後升2%，早段高見128.2元。理想汽車第二季淨虧損為6.18億元人民幣，較去年同期蝕2.4億元大幅擴大，Non-GAAP計淨虧損為1.6億元人民幣。期內，收入總額按年升73.3%至87.3億元人民幣。
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【09：33】虎視傳媒 （01163） 開市後瀉逾7成，破底低見0.43元，成交151萬元。
【09：30】內房上揚，中海外 （00688） 開市後升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾7%；雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升逾8%。報道述消息人士指，內地金融監管部門推新措施緩解內房流動性壓力，由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。
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【09：27】昨日急瀉的興科蓉醫藥 （06833） 今早反彈高開逾13%。興科蓉醫藥表示，經查詢後董事會確認並不知悉任何有關股份價格及成交量近期出現波動的原因、任何須予公告的資料或內幕消息。
【09：24】閱文集團 （00772） 中期純利2.29億元人民幣，按年大跌78.9%。根據非國際財務報告準則計算的純利為6.66億元人民幣，按年升0.2%。閱文績後低開近3%。
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【09：22】恒生指數開報20107點，升66點。內房上揚，碧桂園 （02007） 升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升近2%；舜宇 （02382） 績後跌逾1%。
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【09：13】期指開報20065點，升31點。
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【08：50】恒指黑期跌19點，20044點。道指期貨跌44點，報33829點。
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【07：45】港股ADR收報20037點，跌2點。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報300.28元，較港收市價低0.12元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.29元，較港收市價高0.54元或0.6%。
【07：30】美股周一尾市維持升勢，道指曾最多升193點。道指收市升151點或0.45%，報33912點；標指升16點，報4297點；納指升80點或0.62%，報13128點。
責任編輯︰梁浩碩