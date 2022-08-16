【港股市況】內房、物管股造好　科技股、三桶油累市　恒生指數半日微升22點（不斷更新）

美股隔晚續揚，港股今早跟隨高開。恒生指數開報20107點，升66點。內地據報國有增信機構提供全額擔保，內房造好， 大市早段曾升逾百點，其後在科技股及三桶油拖累下，一度轉跌。恒生指數半日升22點，報20063點，成交412億元。恒生科技指數升近0.1%，報4311點。內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升逾9%；龍湖 （00960） 升逾13%；碧桂園服務 （06098） 升逾16%；東方海外 （00316） 反彈逾4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：15】【會計監管】財匯局與香港會計師公會簽修訂協議聲明 為10月權力交接鋪路

【12：10】中國建築興業 （00830） 中期純利3.22億元，按年升42.5%，每股基本盈利14.9仙，派中期息4.1仙，按年增36.7%。

【12：00】恒生指數半日升22點，報20063點，成交412億元。恒生科技指數升近0.1%，報4311點。內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升逾9%；龍湖 （00960） 升逾13%；碧桂園服務 （06098） 升逾16%；東方海外 （00316） 反彈逾4%，科技股、三桶油普遍下跌。

【11：58】【大行報告】大摩更新中港焦點股名單 剔走騰訊換入京東

【11：50】【內房危機】惠譽下調碧桂園評級至「BB+」 公司現金流壓力或持續

【11：49】大市轉跌10點，報20029點。

【11：49】東方海外 （00316） 最新反彈3%，高見233元。

【11：47】恒指中午收市前升約8點，報20049點。科指升不足1點，報4308點。

【11：40】啤酒股向下，本周公布業績的潤啤 （00291） 跌逾2%；青啤 （00168） 跌近2%；百威亞太 （01876） 跌0.4%。

【11：31】內地股市半日向好，上證升0.2%；深證升0.3%；創業板指升近1.1%。

【11：28】滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 升0.2%；港交所 （00388） 跌0.4%；中移動 （00941） 升0.3%。

【11：21】【業績｜工業股】海天國際曾插9% 上半年少賺26%至11.7億元人民幣 不派息

【11：21】港股窄幅上落，反覆靠穩，報20059點，升18點；科指跌0.02%，報4307點。

【11：16】中海油 （00883） 跌幅擴至近3%，低見9.56元。

【11：07】【互聯網數據】7月騰訊《王者榮耀》全球吸金2.25億美元 蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

【11：00】理想汽車 （02015） 跌幅擴大至3%，低見119.7元。

【10：51】潤電 （00836） 升幅擴大至5%，高見14.36元；中國電力 （02380） 升4%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【10：48】【中國經濟】渣打降中國今年經濟增長預測至3.3% 料人行10月底再減MLF約10點子

【10：43】理想汽車 （02015） 最新跌近2%；小鵬汽車 （09868） 跌逾1%；蔚來 （09866） 升近2%

【10：39】恒指最新升不足10點，報20045點，升4點；科指跌0.2%，報4299點。

【10：36】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾2%，中石化 （00386） 亦跌近2%。

【10：34】協鑫科技 （03800） 升逾1%，高見3.23元。

【3800】協鑫科技：大股東朱共山家族信託正接洽發行78億元可轉債 惟否認配股及停止推進發行A股

【10：31】碧桂園服務 （06098） 升逾兩成，最新升近22%，高見17.04元。

【10：29】港交所 （00388） 將於明日公布業績，股價逆市偏軟跌0.2%，低見346元。

【10：24】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 分別升逾7%；碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾16%。

【10：23】小米 （01810） 逆市跌逾3%，低見11.74元；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 升0.5%。

【10：22】港股升勢回順，恒指最新升約71點，報20112點；科指升近0.1%，報4311點。

【10：18】舜宇 （02382） 績後低開倒升，最新升逾2%，高見124.7元。

【10：18】【異動股｜生科股】雲頂新耀挫18% 與吉利德訂立終止及過渡服務協議

【10：16】國際油價跌約3%，三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌2%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾1%。紐約期油收報89.41美元，跌2.9%。布蘭特期油收報95.1美元，跌3.1%。

【10：12】碧桂園 （02007） 最新升逾17%，高見2.73元；龍湖 （00960） 同樣升逾17%，高見26元。

【10：06】內房領升下，大市升幅擴大至逾百點，恒指最新報20159點，升118點；科指升0.5%，報4331點。

【10：05】碧桂園服務 （06098） 升幅擴大至逾18%，高見16.44元；旭輝永升服務 （01995） 升近2成；新城悅服務 （01755） 、世茂服務 （00873） 升一成。

【09：59】佐丹奴 （00709） 升逾1%，高見1.79元，成交107萬元。

【零售股】佐丹奴獲周大福控股以每股1.88元提全購 主席拒售股、惟獨董建議股東接納

【09：54】恒指最新升約42點，報20083點；科指升0.1%，報4312點。

【09：53】電力股上揚，潤電 （00836） 升逾4%；中國電力 （02380） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【09：49】ATMX個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.4%；騰訊 （00700） 暫無升跌；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 跌逾1%。

【09：48】【業績｜SaaS】微盟插一成 上半年經調整虧損擴大5倍至5.7億人幣

【09：45】除內房外，物管股同樣造好，其中碧桂園服務 （06098） 升15%，高見15.94元。

【09：44】東方海外 （00316） 未止跌，股價早段逆市跌0.9%，低見224元。

【09：43】財訊傳媒 （00205） 公布每股40仙發行1.2億股新股予屬獨立第三方的兩名投資者，集資4800萬元，股價今早升逾52%，高見0.8元，成交120萬元。

【09：40】內房升幅擴大，碧桂園 （02007） 升逾13%；龍湖 （00960） 升逾12%。另外，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升半成。

【09：36】閱文 （00772） 早段跌幅擴大至一成，低見28.3元。

【09：34】理想汽車 （02015） 績後升2%，早段高見128.2元。理想汽車第二季淨虧損為6.18億元人民幣，較去年同期蝕2.4億元大幅擴大，Non-GAAP計淨虧損為1.6億元人民幣。期內，收入總額按年升73.3%至87.3億元人民幣。

【業績︱電動車】理想上季淨虧損擴至逾6億人幣 料第三季交付量按年升7.5%至15.5% 美股盤前跌逾5%

【09：33】虎視傳媒 （01163） 開市後瀉逾7成，破底低見0.43元，成交151萬元。

【09：30】內房上揚，中海外 （00688） 開市後升逾2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾7%；雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升逾8%。報道述消息人士指，內地金融監管部門推新措施緩解內房流動性壓力，由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。

【內房危機】內地據報國有增信機構提供全額擔保 碧桂園、龍湖、旭輝抽升8%

【09：27】昨日急瀉的興科蓉醫藥 （06833） 今早反彈高開逾13%。興科蓉醫藥表示，經查詢後董事會確認並不知悉任何有關股份價格及成交量近期出現波動的原因、任何須予公告的資料或內幕消息。

【09：24】閱文集團 （00772） 中期純利2.29億元人民幣，按年大跌78.9%。根據非國際財務報告準則計算的純利為6.66億元人民幣，按年升0.2%。閱文績後低開近3%。

【業績｜科網股】閱文低開約3% 中期純利按年大跌近8成至約2.3億元人幣 不派息

【09：22】恒生指數開報20107點，升66點。內房上揚，碧桂園 （02007） 升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升近2%；舜宇 （02382） 績後跌逾1%。

【業績｜藍籌股】舜宇光學中期少賺49.5%至13.6億人幣 料消費需求持續低迷

【09：13】期指開報20065點，升31點。

【08：56】【業績｜金礦股】中國黃金國際上半年盈利跌約3%、不派息 正尋找國際礦業併購機會

【08：50】恒指黑期跌19點，20044點。道指期貨跌44點，報33829點。

【08：30】【盈喜盈警】鳳凰衛視料上半年虧損擴大至3.3億元 一文看清企業表現（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20037點，跌2點。滙豐 （00005） ADR折合報51.97元，較港收市價低0.23元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報300.28元，較港收市價低0.12元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.29元，較港收市價高0.54元或0.6%。

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【07：30】美股周一尾市維持升勢，道指曾最多升193點。道指收市升151點或0.45%，報33912點；標指升16點，報4297點；納指升80點或0.62%，報13128點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩